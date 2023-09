El pleno de Los Barrios aprueba un suplemento de crédito de 1,5 millones de euros

El salón de plenos del Ayuntamiento de Los Barrios ha acogido este lunes la sesión ordinaria del mes de septiembre en el que se ha aprobado el suplemento de crédito de 1,5 millones de euros para afrontar una serie de gastos hasta el final de año debido a la subida de los costes energéticos, la inflación y las materias primas.

El concejal de Economía y Hacienda, Manuel Muñoz, ha sido el encargado de argumentar este punto. “En el presupuesto de este año no se habían contemplado distintas subidas debido a un aumento de los costes en los servicios, la inflación subyacente y la subida de precios de las materias primas por la guerra de Ucrania. Al no existir consignación presupuestaria, no se pueden pagar una serie gastos que lleguen de aquí a final de año”, ha explicado.

Muñoz ha destacado que “estamos presuponiendo para lo que vamos a necesitar, de hecho cuando termine 2023 sabremos realmente lo que vamos a gastar. El 85% de esa partida es por el incremento de las materias primas y, si no consignamos, no podemos pagar esas facturas que lleguen”.

El alcalde, Miguel Alconchel, ha intervenido también para señalar que “este suplemento de crédito se puede aprobar gracias a que este Ayuntamiento ha hecho las cosas bien en los últimos años. Hemos gestionado con responsabilidad y esa gestión nos permite que tengamos una liquidación positiva, un superávit presupuestario y un remanente positivo de tesorería”.

Alconchel reiteró que “el 85% de ese suplemento es para afrontar el sobrecoste de los servicios y el resto para facturas que vengan en este cuarto trimestre del año. Nadie sabía que los precios se iban a disparar al igual que el coste de las materias primas”.

El punto salió para adelante con los 12 votos a favor de Los Barrios 100x100 y PP, la abstención del PSOE y VOX y el voto en contra de Movimiento Barreño.

El portavoz del PSOE, Daniel Perea, ha justificado su voto no favorable ante la falta de información y datos que deberían completar el expediente. “Entendemos que si el equipo de gobierno quisiera buscar el apoyo de la oposición, nos habrían facilitado mucha más información sobre esos gastos que están pendientes de pago”. Asegura Perea que "si hemos llegado a esta situación es debido a la falta de planificación de Los Barrios 100x100 y PP que, a día de hoy, no han aprobado unos presupuestos municipales adaptados a las circunstancias de 2023.

Fiestas locales

También se ha aprobado en esta sesión plenaria la propuesta de fiestas locales para el año 2024 el miércoles 15 de mayo y el martes 16 de julio.

Mociones

Respecto a las mociones de los grupos políticos, el PSOE ha presentado una moción instando a la Junta de Andalucía a reconsiderar la decisión de prescindir del personal de cocina en los centros de salud mental de la provincia. Un punto que ha salido para adelante con el voto de Los Barrios 100x100, PSOE, Movimiento Barreño y Vox y la abstención de los ediles del PP.

Una propuesta que defendió la edil socialista, Desiré Expósito, manifestado su apoyo a esta reivindicación de los trabajadores de Faisem que supondrá una merma en el servicio que se presta a estas personas, debido a que dejarán de contar con comida recién hecha como hasta ahora y tendrán una precocinada a través de un catering.

Otro de las mociones que salió para adelante ha sido la del Grupo Municipal Movimiento Barreño, para instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a instalar pantallas acústicas en la A-7 a su paso por Los Cortijillos. Esta moción se aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales.

Por último, en la sesión plenaria también se ha dado cuenta de los nombramientos del personal de confianza y de la actualización de los distintos planes de emergencia, tras la incorporación de los nuevos concejales en las distintas delegaciones competentes de estos planes.