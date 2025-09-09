El pleno de Los Barrios aprueba mociones sobre seguridad, sanidad y educación en una sesión marcada por el nuevo ROM

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Los Barrios abordó un amplio orden del día con cuestiones económicas, mociones de la oposición y asuntos de control al equipo de gobierno. La sesión estuvo marcada por la entrada en vigor del nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM).

Con los votos de Los Barrios 100x100 y PP, y la abstención de Movimiento Barreño, la Corporación desestimó el recurso de reposición presentado por el PSOE contra la aprobación del Presupuesto General de 2025. El delegado de Economía y Hacienda, Manuel Muñoz, defendió que la legislación no contempla este tipo de recurso al tratarse de una disposición general. Por su parte, el portavoz socialista, Daniel Perea, explicó que su grupo actuó “como un gesto de buena fe” antes de recurrir por la vía Contencioso-Administrativa.

En materia de seguridad, el pleno aprobó por unanimidad la moción del PP para instar al Gobierno central a reabrir el cuartel de la Guardia Civil en Palmones, una propuesta reforzada con enmiendas de Vox y PSOE. “La imagen apocalíptica que algunos venden de Palmones no tiene nada que ver con la realidad”, afirmó el alcalde, Miguel Alconchel, quien subrayó el descenso del 5% en la criminalidad en el último año y anunció la próxima convocatoria de la Junta Local de Seguridad.

También prosperó la moción del PSOE para reclamar a la Junta de Andalucía más inversión contra el virus del Nilo, con el respaldo de todos los grupos. Vox añadió una enmienda solicitando más recursos para centros sanitarios y hospitales de la comarca.

En el ámbito educativo, el pleno dio luz verde a la propuesta de Vox para reforzar los apoyos al alumnado con trastorno del espectro autista (TEA), sumando la adición de Movimiento Barreño para asegurar equipos de orientación en cada centro. “Se están adoptando medidas en esa materia, como el convenio con la Federación Autismo Andalucía y el aumento de plazas de personal técnico de integración social”, recordó el delegado municipal de Educación, Raúl Álvarez (PP).

Por vía de urgencia, se aprobaron mociones de Movimiento Barreño para mejorar la red de abastecimiento de agua y del PSOE para actualizar los requisitos de acceso a bonificaciones de Arcgisa.

En el turno de control, la oposición planteó cuestiones sobre seguros de vehículos municipales, obras en la Plaza Triana, la tasa de uso de la Plaza de Toros La Montera y la gestión de personal, entre otras. Vox reclamó, además, una junta de seguridad específica sobre Palmones.

Como es habitual, la sesión se inició con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género.