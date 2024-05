La plantilla de Acerinox reclama la vuelta a la negociación y una implicación política de la Junta

Los trabajadores de Acerinox Europa reclaman a la empresa la vuelta a la negociación del convenio colectivo tras casi dos semanas desde la votación que rechazó la propuesta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). Y también una mayor implicación política de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno.

Desde la votación, el pasado jueves 16 de mayo, y a la espera de la reunión del consejo de administración de la siderúrgica que analizará los próximos pasos, no se han producido contactos entre la representación de los trabajadores y la compañía. Algo que el portavoz del comité de huelga, José Antonio Gómez Valencia, ha calificado este miércoles como una "falta de respeto" en la primera de las tres concentraciones convocadas para calentar motores ante la manifestación del sábado 1 de junio en Algeciras y la posterior acampada en la Plaza Alta, a partir del lunes 3.

Un amplio grupo de trabajadores se ha concentrado durante dos horas, de 10:00 a 12:00, a las puertas de la sede de servicios de la Mancomunidad de Municipios en Guadacorte (Los Barrios), donde han sido atendidos por la teniente de alcalde barreña Sara Lobato. "Seguimos pretendiendo que se nos vea, visibilizar nuestra reivindicación para que la empresa se siente de nuevo a negociar un convenio justo. La gente nos tiene que seguir viendo en la calle", ha manifestado Valencia. Las concentraciones se repetirán el jueves y viernes, en idéntico horario.

El portavoz del comité de huelga ha reconocido que tras 114 días de huelga indefinida (iniciada el pasado 5 de febrero), la situación comienza a pesar entre las familias. "Psicológicamente, la situación está haciendo daño en los compañeros por la situación económica y familiar que provoca. La empresa juega a la incertidumbre. Nos pidieron una votación y cumplimos, aunque salió que no a la propuesta del CARL. Si la plantilla no aceptó el acuerdo, lo lógico hubiera sido recibir una llamada a los dos o tres días, deberían haber dado señales. Es una falta de respeto a la plantilla", según Gómez Valencia.

Más implicación de la Junta

Los trabajadores acudirán el martes 4 a la Comisión de Industria del Parlamento de Andalucía. Una reunión en la que, según Valencia, no estará presente el presidente de la Junta de Andalucía. "No va a asistir a esa comisión, porque al final él es el responsable, es el presidente de la Junta de Andalucía", ha valorado Valencia, quien ha reclamado a la Junta mayor implicación política. Algo que el gobierno regional ha rechazado (tras varias propuestas del PSOE en este sentido) alegando que deben ser el CARL y los técnicos quienes aporten una salida a la huelga.

"Es un problema de una comarca entera, no es solo de los trabajadores. Si no se quiere sentar en la comisión, después se nos dará la oportunidad de poder hacer alguna pregunta en el Pleno", ha añadido Gómez Valencia. "¿Por qué está mirando a otro lado? Porque ha defendido mucho al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales pero después no ha servido de nada. ¿Qué herramientas tiene la Junta de Andalucía para solucionar un problema como este? Han tenido un plan A, pero no un plan B".

Seis días de acampada

Además de las concentraciones del miércoles, jueves y viernes ante la Mancomunidad, la plantilla tiene previsto manifestarse por las calles de Algeciras el sábado 1, a partir de las 11:00 desde el aparcamiento de la estación de Renfe. A esta manifestación están llamados a participar no solo los 1.800 empleados de la factoría; también los empleados de las contratas (de las que recabaron un apoyo mayoritario) y la ciudadanía en general. Entre otros colectivos, el comité de huelga ha recabado el apoyo de la Plataforma Social del Campo de Gibraltar.

A partir del lunes 3, la Plaza Alta de Algeciras prevé convertirse en el epicentro de las movilizaciones con la acampada. Tras lograr la autorización, los trabajadores pretenden visibilizar el conflicto y uno de los puntos de discrepancia con la empresa: la gestión de las vacaciones. El comité de huelga rechaza las propuestas de vacaciones fijadas por la empresa y el sistema de compensación posterior.

Durante la acampada, los trabajadores prevén recaudar fondos para la caja de resistencia mediante la instalación de una barra y la posibilidad de que varios grupos musicales actúen durante la semana. "Vamos a coordinar con el Ayuntamiento de Algeciras, con sus departamentos de Seguridad y Protección Civil, todas las actividades", ha resumido el portavoz del comité de huelga.