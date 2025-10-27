La perrera de Los Barrios suspende los paseos de los perros tras un caso de parvovirus

Un perro callejero en la perrera de Los Barrios, sita en la vega del Palmones.

La perrera SOS Canya de Los Barrios ha anunciado la suspensión temporal de los paseos de perros durante al menos siete días, después de que uno de los animales alojados diera positivo en parvovirus, una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal para los canes.

En un comunicado dirigido a colaboradores y amigos del centro, la organización explicó que la medida busca proteger la salud de todos los perros del refugio. “Sabemos que es una noticia decepcionante, pero la salud y seguridad de los perros es lo más importante. Gracias por vuestra comprensión y apoyo continuo”, señala el mensaje.

El parvovirus canino es una infección viral que afecta principalmente a cachorros y perros no vacunados. Se transmite fácilmente a través del contacto con heces infectadas, superficies contaminadas o incluso por ropa y manos de las personas que han estado en contacto con animales infectados. Los síntomas más comunes incluyen vómitos, diarrea severa, pérdida de apetito, deshidratación y debilidad extrema. Sin tratamiento rápido, la enfermedad puede ser fatal.

Debido a su alta contagiosidad, los refugios y perreras suelen adoptar medidas de aislamiento estrictas cuando se detecta un caso. En este sentido, SOS Canya ha decidido suspender todos los paseos de perros durante al menos una semana, para evitar la propagación del virus entre los animales.

La organización también hace un llamamiento a la comunidad a mantenerse informada y colaborar respetando las indicaciones del refugio. Mientras dure el periodo de aislamiento, los perros seguirán recibiendo atención y cuidados dentro de las instalaciones, pero no podrán participar en actividades externas de socialización o paseo.

SOS Canya recuerda a los dueños de mascotas la importancia de la vacunación y la prevención para proteger a sus animales de esta grave enfermedad.