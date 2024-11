La película del algecireño Alexis Morante sobre Gila se proyectará en la muestra de cine Antonio Moreno

Los Barrios/La cuarta edición de la IV Muestra de Cine y Audiovisual Antonio Moreno, organizada por el Ayuntamiento de Los Barrios y la productora ElOjoFilms, arrancará el viernes 29 de noviembre con la proyección del último largometraje del director algecireño Alexis Morante, ¿Es el enemigo?, dedicada a la biografía del famoso y singular actor, humorista y dibujante de historietas Miguel Gila. El preestreno del film se llevará a cabo en la sesión inaugural a las 20:00 horas en Odeón Multicines Bahía Plaza de Palmones, donde se desarrollará la cita.

Las invitaciones para asistir a la muestra ya se pueden recoger en el salón de peluquería y belleza Atelier21Beauty Concept de Los Barrios de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 y los sábados de 9:00 a 13:30. También se pueden retirar en las oficinas de la delegación municipal de Cultura de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

La segunda y última jornada de esta cita incluirá la exhibición de los cortometrajes Roque y sus circunstancias, de Rafael Arroyo; Como un sueño, de Sergio Mediavilla; No me creas, producido por David Sánchez; Thalion LTD, de Diego Arjona, y Chasquido, de Javi García, así como la presentación de las productoras South Media Works, de Los Barrios, y JD Visual, de San Roque, junto al tráiler de La casa de Ana, de Íker Olz. Además, se llevará a cabo la entrega de premios del concurso de vídeos cortos convocado con esta edición y se proyectará el trabajo ganador.

La Muestra de Cine y Audiovisual Antonio Moreno tiene por objetivo seguir dando a conocer tanto la producción que se realiza en el Campo de Gibraltar como el trabajo de los profesionales del sector originarios de la zona. La iniciativa cuenta, una vez más, con la colaboración de Odeón Multicines y la gerencia del centro Bahía Plaza.