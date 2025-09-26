Los Barrios adjudica un nuevo plan de asfaltado por 1,4 millones de inversión

El Ayuntamiento de Los Barrios ha adjudicado el nuevo plan de asfaltado que beneficiará a distintas zonas del municipio, entre ellas Palmones, Guadacorte, Los Cortijillos, la Dehesa-Vega del Golf y el Parque Empresarial de Palmones.

La mesa de contratación ha resuelto adjudicar el contrato a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Construcciones Maygar y Contratas y Movimientos de Tierra Carmín por 1.418.090 euros. Los trabajos comenzarán en cuanto se notifique el decreto y se firme el contrato, con un plazo de ejecución de seis meses.

"Este nuevo plan de asfaltado demuestra, una vez más, la apuesta del equipo de gobierno por mejorar calles de estas zonas del municipio, mejorando la seguridad vial y respondiendo a una demanda de nuestros vecinos", subrayó Alconchel.

En total, se actuará en 42 calles: 14 en Los Cortijillos, 12 en Guadacorte, 9 en Palmones y 7 en el Parque Empresarial de Palmones. Entre ellas destacan vías principales, accesos a equipamientos y zonas de aparcamiento.

El Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación de Cádiz una subvención para contribuir a la financiación de este plan.

Además, el alcalde adelantó que el equipo de gobierno ya trabaja en la planificación de un nuevo plan de asfaltado en Los Barrios Centro, con el fin de seguir atendiendo otras calles que también requieren mejoras.

Calles incluidas en el plan de asfaltado