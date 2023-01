Fin del misterio: el felino blanco de Los Barrios es un gato de gran tamaño, según el alcalde

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, aseguraba este lunes durante el pleno municipal que, sobre la búsqueda del felino, "no hay nada sobre lo que preocuparse". Aunque advertía que la fuente oficial es el Seprona como autoridad competente en la búsqueda, el primer edil adelantaba que, "según las pesquisas que han hecho y los análisis de imágenes, la Guardia Civil cree que no ha habido tal felino".

Continuaba Alconchel afirmando que "el asunto, al final, no era tan grave como se planteaba", aunque admitía que se habían producido llamadas de vecinos asegurando que habían visto al animal, incluso que habían recibido ese mismo lunes las imágenes de un ternero "que había sido devorado". "En realidad", añadía el alcalde durante el pleno en respuesta a la oposición, "no había sido devorado por un tigre, sino por un animal mucho más común y simpático del parque de Los Alcornocales: un zorro, que también come carne", bromeaba el regidor.

La mañana del 2 de enero se hacía viral el primer vídeo de este "gran felino" que ahora, según las investigaciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), no era tan grande, ni se trataba de un tigre, ni un león ni un puma, sino simplemente era un enorme gato de color blanco. Aquellas imágenes pusieron en alerta a la Guardia Civil y a todo el municipio barreño. Desde que comenzó 2023, la noticia ha saltado la frontera comarcal y ha ocupado espacio en informativos y medios nacionales.

Las hipótesis no han dejado de circular desde aquel vídeo rodado, supuestamente, en la zona de la Finca de los Peces, cerca de Benharás y la Carretera Vieja. El alcalde, Miguel Alconchel, ha sido el primero en atajar toda esta clase de rumores. Se espera ahora un comunicado oficial de la Guardia Civil y el Seprona desvelando las conclusiones de la investigación.