Los Barrios mejora la iluminación de dos zonas de aparcamiento en Palmones

El Ayuntamiento de Los Barrios ha reforzado la iluminación en dos espacios de aparcamiento de Palmones que presentaban deficiencias y quedaban demasiado oscuros durante la noche. La entidad local ha actuado en los estacionamientos situado junto al centro de salud y en la confluencia de la avenida Manuel Moreno con la calle Madrid.

La actuación, llevada a cabo por la delegación de Palmones, que dirige José Antonio Gómez, ha consistido en la instalación de dos focos de luz en cada uno de estos lugares, con el objetivo de mejorar la visibilidad y aumentar la seguridad de los vecinos que utilizan estas zonas.

"Con esta iniciativa, el Consistorio reafirma su compromiso con la mejora de los servicios y de las infraestructuras en los distintos núcleos de población del municipio, avanzando en pequeñas pero importantes actuaciones que contribuyen al bienestar y a la calidad de vida de los ciudadanos", según el Ayuntamiento.