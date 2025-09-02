El Ayuntamiento de Los Barrios moderniza la iluminación del histórico Edificio Pósito

La delegación de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Los Barrios, dirigida por José Antonio Gómez, ha culminado la instalación de un nuevo sistema de iluminación en el histórico Edificio Pósito. La intervención persigue optimizar el uso de este inmueble como sala cerrada para funciones teatrales y espectáculos escénicos, reforzando su papel como escenario cultural de referencia en el municipio.

El proyecto ha consistido en reubicar los focos existentes y añadir diez nuevos focos LED, equipados con fases de encendido regulables que se adaptan a las distintas necesidades lumínicas de cada evento. Con esta actuación, el sistema gana en versatilidad y eficiencia energética, mejorando la experiencia tanto para el público como para los organizadores de actividades.

La modernización de la iluminación se suma a otras mejoras recientes en el edificio, entre ellas la apertura de una puerta de emergencia lateral en la nave, una medida que incrementa la seguridad y accesibilidad del recinto.

El Pósito, construido en 1768 y ampliado en 1779, es uno de los pósitos de trigo mejor conservados de Andalucía. Restaurado en los últimos años, destaca por la monumentalidad de su bóveda de medio cañón con lunetos y se ha consolidado como un espacio polivalente para la celebración de actos sociales y culturales.