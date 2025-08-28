El Ayuntamiento de Los Barrios finaliza las obras de mejora en el mercado de abastos

Una de las zonas mejoradas en el mercado de abastos de Los Barrios.

El Ayuntamiento de Los Barrios, a través de la delegación de Mantenimiento Urbano, ha completado las obras de reparación y mejora en el mercado de abastos del municipio. Los trabajos, ejecutados por Construcciones Marín con un coste de 9.192,37 euros, han consistido en la sustitución y saneamiento del alicatado en varios muros del recinto.

El concejal responsable de dicha delegación, José Antonio Gómez, destacó que esta actuación garantiza un espacio más seguro y funcional, además de reafirmar el compromiso municipal con el mantenimiento de sus infraestructuras.

"Estas actuaciones confirman el compromiso del consistorio con la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras municipales, especialmente las que son de uso diario, como es el caso del mercado", señaló Gómez. El concejal hizo hincapié en el continuo esfuerzo que realiza la administración local para mantener todas las instalaciones de titularidad pública.