La Guardia Civil recupera en Los Barrios tres Toyota Rav4 robados en Sevilla en apenas unos días

La Guardia Civil ha recuperado en Los Barrios tres vehículos de la marca Toyota Rav4 que habían sido robados recientemente en Sevilla. Los coches, sustraídos en distintos puntos de la capital hispalense con apenas unos días de diferencia, fueron localizados estacionados en la localidad barreña tras una operación que se mantiene abierta para identificar a los autores.

La actuación se inició el pasado 17 de agosto, cuando un agente de la Policía Local de Sevilla comunicó a la Guardia Civil que había localizado su propio coche, robado días antes, en una calle de Los Barrios. Tras las primeras comprobaciones, los investigadores constataron que en Sevilla se habían denunciado el robo de otros dos vehículos idénticos y sospecharon que también podrían haber sido trasladados al Campo de Gibraltar.

Con esa información, se estableció un dispositivo de búsqueda que permitió localizar, ese mismo día, los otros dos Toyota Rav4 en diferentes puntos del municipio. Los tres presentaban la ventanilla trasera forzada y el sistema GPS inhabilitado, una manipulación con la que los autores pretendían impedir que los propietarios pudieran rastrear su ubicación.

Los vehículos ya han sido devueltos a sus dueños, mientras la Guardia Civil continúa las pesquisas para esclarecer los hechos y detener a los responsables del robo.