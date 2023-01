Un vecino de Los Barrios gana medio millón de euros con un 'rasca' de la ONCE

Un vecino de Los Barrios ha ganado este martes un premio de medio millón de euros con el rasca La gran rueda de la fortuna de la ONCE.

La suerte se la ha dado Daniel Plaza, miembro de la Organización Nacional de Ciegos Españoles desde 2016, que tiene su punto de venta instalado en el quiosco de la céntrica calle La Plata. “Me siento muy orgulloso y me alegro mucho por el que le ha tocado, seguro que le he arreglado la vida”, ha declarado el vendedor. Plaza no tuvo oportunidad de ver la reacción del afortunado, aunque sabe por una amiga que se trata de un chico joven. “Desapareció. Normal, no creo que quiera ir por ahí enseñando medio millón de euros a cualquiera”, añade.

Es es el mayor premio que ofrece este juego de lotería activa de la ONCE en el que hay que rascar dos áreas de juego para ganar premios al instante. Al rascar el área de "Tus números" y "Números ganadores", si algún número coincide con los del área de "Números ganadores", se gana el premio correspondiente.

También el sorteo de diario de la ONCE de este martes, que ha repartido cerca de 1,4 millones de euros entre las provincias de Sevilla, Jaén y Cádiz, ha dejado un cupón premiado con 35.000 euros en Los Barrios, que vendió Paula Torres.