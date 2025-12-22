Sorprendido con las manos en la masa: detenido tras un robo con fuerza en un local de Los Barrios

La coordinación y la rapidez fueron claves. Una actuación conjunta de la Policía Local de Los Barrios y la Guardia Civil ha permitido la detención de un individuo tras cometer un robo con fuerza en un establecimiento del municipio, según ha informado este lunes la Jefatura de la Policía Local.

Los hechos se produjeron después de que se recibiera un aviso alertando de la presencia de una persona que estaba forzando una de las ventanas de un local cercano. De inmediato, agentes del Grupo Operativo de Apoyo Local, en colaboración con una unidad de la Guardia Civil del Puesto de Los Barrios, se desplazaron hasta la zona y activaron un dispositivo de intervención.

La actuación dio resultado en cuestión de minutos. Los agentes localizaron al sospechoso en el interior de una oficina y lograron interceptarlo cuando trataba de abandonar el inmueble por la misma ventana por la que había accedido, portando diversos objetos que presuntamente había sustraído del establecimiento.

El individuo fue detenido en el acto como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Según fuentes policiales, al arrestado le constan numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Desde el Ayuntamiento de Los Barrios, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Dávila, ha agradecido públicamente “la profesionalidad, coordinación y eficacia demostradas por los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil”, subrayando “los sólidos lazos de cooperación y la excelente relación institucional existente entre ambos cuerpos, fundamentales para garantizar la seguridad ciudadana”.

Asimismo, desde la Delegación de Seguridad Ciudadana se ha recordado que, con motivo de las fechas navideñas, se mantiene reforzada de manera preventiva la presencia policial en las zonas comerciales del municipio, con el objetivo de prevenir actos delictivos y ofrecer una mayor sensación de seguridad tanto a vecinos como a comerciantes.