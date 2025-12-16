El Ayuntamiento de Los Barrios licita la construcción de nuevos pantalanes en el río Palmones por más de 800.000 euros

El Ayuntamiento de Los Barrios ha sacado a licitación el proyecto de construcción de nuevas instalaciones náutico-deportivas en el río Palmones, según anunció este martes el alcalde, Miguel Alconchel. La inversión cuenta con un presupuesto base de licitación de 814.460 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El anuncio se produjo durante una reunión con miembros de la Asociación Varadero, a la que asistieron la delegada de Urbanismo, Sara Lobato; el edil de Turismo, Pablo García; y el concejal delegado de Palmones, José Antonio Gómez.

"Cumplimos con el compromiso adquirido con esta asociación y con los vecinos de Palmones de construir los nuevos pantalanes y sustituir a los actuales. Un proyecto de gran importancia, que cuenta además con las autorizaciones ambientales necesarias para su ejecución", destacó Alconchel.

Características técnicas de las nuevas instalaciones

El proyecto contempla una batería de cinco pantalanes flotantes que arrancarán desde la cabecera de la escollera que delimita el paseo marítimo. La instalación, que ocupa un frente costero de 160 metros a lo largo del río en su margen izquierda y próximo a la desembocadura, tendrá capacidad para 76 embarcaciones de entre 6 y 8 metros de eslora.

Los pantalanes dispondrán de instalación de agua y electricidad, y estarán dotados de puertas en la cabecera con acceso controlado que limitará el acceso a la instalación.

La renovación de las instalaciones náutico-deportivas en el estuario del Palmones es un proyecto redactado desde hace tiempo, que solo estaba pendiente de la obtención de recursos económicos para su puesta en marcha.

Transformación integral del entorno fluvial

Esta iniciativa municipal se desarrollará en paralelo al ambicioso proyecto de renaturalización del cauce urbano del río Palmones, impulsado por la Junta de Andalucía y sacado a licitación el pasado mes de marzo por casi 3 millones de euros.

Con una duración estimada de 12 meses, los trabajos se centran en revertir la degradación del cauce y prevenir las frecuentes inundaciones que han afectado a urbanizaciones como Mirador del Río o Aldea del Rocío.

La actuación, financiada al 80% con fondos europeos NextGenerationEU, incluye soluciones basadas en la naturaleza: remodelación del cauce, tratamientos selvícolas, recuperación de vegetación de ribera y restauración del dominio público hidráulico. También contempla actuaciones para fomentar el uso público del entorno fluvial, como la creación de un sendero de 2,6 kilómetros, una pasarela ciclopeatonal, la eliminación de eucaliptos, la mejora del muelle de piragüismo, la limpieza del canal de desagüe y la instalación de señalización ambiental.