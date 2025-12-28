La Junta autoriza la investigación de minerales en 1.200 hectáreas en Los Barrios

La Junta de Andalucía ha concedido autorización definitiva a la empresa Drainsal, con sede en Lora del Río (Sevilla), para llevar a cabo trabajos de investigación minera en el término municipal de Los Barrios, en unos terrenos situados en torno al complejo medioambiental Sur de Europa, donde se lleva a cabo la gestión de residuos del Campo de Gibraltar. El permiso de investigación no significa que se vaya a llevar a cabo la explotación de estos terrenos, sino que se trata de una autorización para estudiar el subsuelo en toda esa superficie.

El permiso, tramitado por la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas y registrado bajo el expediente 1.558, recibe la denominación de Gema y afecta a una superficie formada por 34 cuadrículas mineras, equivalentes a 1.224 hectáreas de terreno.

El permiso concedido se circunscribe a la sección C del régimen minero, que comprende recursos no metálicos como arcillas, margas o áridos, materiales habitualmente destinados a la industria de la construcción, obra pública y cerámica.

La solicitud de Drainsal ha sido tramitada conforme a lo establecido en el artículo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 1978, lo que habilita a la empresa a iniciar labores de prospección e investigación en la zona una vez superados los trámites administrativos.

La Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento la admisión a trámite de la solicitud. Una vez que el anuncio sea publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Administración autonómica abrirá un plazo de 15 días hábiles para que personas físicas, colectivos y entidades puedan presentar alegaciones u oponerse formalmente al permiso concedido.