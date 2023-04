La Junta buscará el martes 25 un acuerdo en Acerinox que evite la huelga de un mes por el convenio

La Junta de Andalucía buscará el próximo martes 25 un acuerdo que evite el inicio de la huelga indefinida convocada en la factoría de Acerinox Europa, cuya plantilla de 1.887 trabajadores está llamada por el comité de empresa a secundar un paro de un mes a partir del miércoles 26 en protesta por la negociación del convenio colectivo.

Los mediadores del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) mantienen convocada para esa jornada a una representación de los trabajadores y de la empresa para tratar de acercar las posturas en una sesión de mediación.

El Sercla es un organismo de la Junta de Andalucía adscrito a la Consejería de Empleo compuesto por técnicos especialistas en relaciones laborales. La participación en sus sesiones de mediación previas a una huelga son totalmente voluntarias para las partes, si bien en el caso de un conflicto con la previsible magnitud como el de Acerinox -y todo su tejido auxiliar- lo más habitual es que se intente conciliar las posturas hasta agotar todos los resquicios posibles.

Durante el pasado año, el Sercla de Algeciras fue el que obtuvo los mejores resultados regionales en términos relativos con un 64,1% de acuerdos, seguido del de Jerez (50%) y el de Cádiz (24,62%). De hecho, las tres sedes de la provincia, que están por encima de la media andaluza, consiguieron evitar el pasado año 19 huelgas, que implicaron 219.224 horas de trabajo recuperadas que afectaban a un total de 6.166 trabajadores de 578 empresas.

Llamamiento al diálogo

El consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, apeló el pasado lunes en Los Barrios al diálogo entre las partes como la fórmula para resolver las discrepancias entre la plantilla y la empresa de la sidrúrgica.

"La convocatoria de la huelga forma parte del proceso de negociación colectiva, donde el diálogo, el entendimiento y el consenso deben ser la vía. Seguimos de cerca la situación y esperamos que el mismo espíritu de diálogo que concentra la acción de este gobierno se aplique para llegar a un buen acuerdo", según Paradela.

El consejero reconoció que un escenario de huelga indefinida en una de las empresas industriales más importantes de Andalucía no resultaría positivo para el conjunto de la economía y la imagen de la región en el exterior.

ERTE en los días previos

La negociación del Sercla se mantiene convocada justo en la víspera del inicio de la huelga, que arrancaría a partir de las 6:00 del miércoles 26 de abril y hasta el 27 de mayo (también a las 6:00).

En los días previos, Acerinox volverá a aplicar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que pactó el pasado año 2022 con el comité de empresa y que no había sido utilizado en lo que va de 2023. Una situación que el sindicato ATA, mayoritario en el comité de empresa, calificó el miércoles como un gesto de "mala fe" por suponer la paralización de buena parte de las unidades productivas y que ATA interpretó como una postura de "no negociación" ante la sesión de mediación del martes. La empresa, por su parte, no hizo comentarios.

El ERTE se aplicará, según un documento de Acerinox al que tuvo acceso Europa Sur, en la Acería a partir de las 6:00 del viernes 21 y hasta el 26 a las 6:00 (justo en el arranque previsto de la huelga). No se aplicará en el puerto, refractarios y en las actividades de recuperación de escorias.

Laminación en caliente tiene previsto parar desde las 6:00 del día 23 hasta la misma hora del 26. En este departamento se mantendrá activo el taller de plates.

Laminación en frío y oficinas se mantendrán activas.

El aviso al personal de Acerinox justifica la activación del ERTE en "la caída de los pedidos derivados de los altos costes energéticos y de la actual situación del mercado". El documento prosigue que aunque la empresa buscaba "dar continuidad a la actividad productiva" la convocatoria de la huelga impedía "tener la seguridad de poder completar los procesos productivos a partir de esa fecha".

Los motivos de la huelga

La plantilla de Acerinox está llamada a movilizarse por entender que la compañía rechazó de entrada algunas de las peticiones realizadas para avanzar en la incipiente negociación del cuarto convenio colectivo.

El comité de empresa de Acerinox está formado por seis integrantes del sindicato ATA, cinco de la UGT, cinco de USO, cuatro de Comisiones Obreras y tres de Coordinadora del Metal. Este comité promovió una votación para decidir sobre la convocatoria de la huelga con un resultado muy ajustado. Votaron 1.334 empleados (siete de cada diez), de los que 708 se mostraron partidarios de la huelga frente a 626 que optaron la negociación, un 53% a favor de los paros frente a un 47% en contra.

Entre los puntos de discrepancia se encuentra la revisión de los salarios de acuerdo con el IPC, una actualización que lleva sin realizarse en la última década, con lo que los trabajadores lamentan encontrarse en pérdidas frente al contexto económico actual.

El malestar en la plantilla se ve acrecentado por el actual Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se puede utilizar sobre la factoría (como es el caso previsto, a partir de este viernes) "mientras Acerinox sigue presentando beneficios históricos en sus cuentas anuales", según los sindicatos.

Los representantes de los trabajadores fueron emplazados por los de la compañía a celebrar reuniones monográficas, que en algunos casos ya se han abordado. Entre ellas se encuentra la duración del convenio (en principio, cuatro años, dependiendo de la negociación) o la actualización de los salarios.

El comité propone una retroactiva del 4,5% que la empresa rechaza porque afirma que el IPC del periodo 2019-2022 ha sido del 12,5% y el convenio, con los incrementos fijos -sin contar la prima de producción- ha sido de un 13,5%. La revisión anual el periodo de 2023 a 2026 se calcula en un 2%.

Respecto a la movilidad del personal y las sustituciones, la empresa quiere eliminar las horas extra, flexibilizar la jornada y crear una bolsa con personal interno y externo. Además, plantea medidas nuevas para reducir el absentismo y fomentar la formación de los trabajadores. La compañía está dispuesta a negociar las jubilaciones parciales con contratos de relevo.