Los Barrios acogerá el IV Barber Show con una exhibición de peluqueros del Campo de Gibraltar

Los Barrios acogerá una nueva edición de Barber Show, una cita que reunirá a algunos de los mejores peluqueros y barberos del Campo de Gibraltar para una exhibición abierta al público. La IV edición del Barber Show se celebrará el próximo 6 de septiembre a partir de las 17:00 horas en la sede de la Peña Cultural Taurina Toro Embolao en la Villa barreña.

Como en sus ediciones anteriores, este Barber Show trae consigo una nueva exhibición de barberos y peluqueros de la localidad y la comarca que demostrarán sus habilidades y destrezas en una sesión que estará amenizada con música de ambiente y otras sorpresas, como sorteos de cortes de pelo entre los asistentes. Los nueve peluqueros participantes realizarán cortes de pelo y peinados en diferentes estilos, elevando el oficio de la peluquería a la categoría de arte.

También habrá oferta gastronómica, con presencia de foodtrucks, y un servicio de tatuajes, para quienes se animen a probar esta experiencia. Además, se contará con las actuaciones del grupo D’Werta i Media y el Dj Andy Dúo.

La delegación de Festejos del Ayuntamiento de Los Barrios, que dirige May Gallego, colabora un año más en la celebración de una cita organizada por el colectivo Barber Team y la misma Peña Toro Embolao.