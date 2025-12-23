El conocido futbolista español Marcos Llorente, que defiende los intereses del Atlético de Madrid y de la Selección Española, y el reconocido actor internacional Álex González, han vivido recientemente una "experiencia gastronómica inolvidable" en Casa Mané, uno de los restaurantes más emblemáticos del Campo de Gibraltar, situado en la playa de Palmones, en Los Barrios.

Durante su visita, Marcos Llorente y Álex González, acompañados por un grupo de amigos, degustaron varios de los platos más emblemáticos de la casa. Entre ellos no faltaron delicias como carabineros, gambas rojas, las reconocidas coquinas, cigalas, boquerones al limón y calamares fritos, todo ello acompañado de una lubina a la sal para cerrar la experiencia culinaria. Este tipo de productos reflejan la esencia de la cocina de Casa Mané: frescura, sencillez y un profundo respeto por el producto marino.

Casa Mané es un establecimiento con una sólida reputación dentro de la gastronomía andaluza, fundado como negocio familiar y especializado en pescados y mariscos frescos del Estrecho de Gibraltar. Su cocina se ha consolidado con los años gracias al uso de producto local de máxima calidad, unido a una propuesta sencilla y tradicional que respeta al máximo los sabores del mar.

Este restaurante ha sido reconocido de forma continua por la prestigiosa Guía Michelin, obteniendo múltiples menciones en la distinción Bib Gourmand, que destaca su excelente relación entre calidad y precio. Para la edición 2026, Casa Mané ha conseguido renovar este reconocimiento, sumando ya numerosas apariciones en la guía, lo que subraya la consistencia de su propuesta y el cariño con el que sus propietarios y equipo tratan cada producto.

Marcos Llorente es uno de los jugadores más destacados del fútbol español contemporáneo. Nacido en Madrid en 1995, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid antes de dar el salto al Atlético de Madrid, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. Su versatilidad en el campo, capacidad física y técnica le han convertido en un futbolista muy valorado tanto a nivel de club como por su condición de internacional.

Una reciente entrevista concedida en la Cadena Cope, en la que defendió una forma de vida un tanto particular, le pusieron en primera línea de polémica.

Por su parte, Álex González es un actor español conocido por su trabajo tanto en cine (Segundo Asalto, Luz de Domingo, X-men Primera Generación...) como en televisión (Un paso adelante, Hospital Central, Los Serranos, Motivos Personales, Tierra de Lobos, Inocentes...). Nacido en Madrid en 1980, ha protagonizado series y películas que le han dado proyección internacional, consolidándose como una figura representativa del entretenimiento español.

La presencia de estas dos figuras —un referente del deporte y un reconocido actor— en Casa Mané no sólo destaca el indudable atractivo gastronómico de este restaurante barreño, sino también cómo la cocina tradicional del Campo de Gibraltar sigue atrayendo a visitantes de alto perfil, deseosos de disfrutar de la combinación perfecta entre producto local, tradición y un ambiente acogedor frente al mar.