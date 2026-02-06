Francisco Fernández de la Mata, director de la fábrica de Acerinox en Los Barrios, se jubila tras casi 30 años en la empresa

Francisco Fernández de la Mata, director de producción de la fábrica de Acerinox en Los Barrios, dejará su cargo a finales de febrero, cuando pondrá fin a casi 30 años en la empresa por jubilación.

El directivo ha comunicado a su equipo y a toda la plantilla de la fábrica su decisión de acogerse al plan de rejuvenecimiento, incluido en el Pacto Social por el Empleo firmado por Acerinox y los sindicatos que apoyaron el convenio colectivo vigente. Su salida se hará efectiva el 28 de febrero.

Con la prejubilación, Fernández de la Mata pone fin a una extensa trayectoria de 28 años en la compañía. Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Suprior de lngeniería de la Universidad de Sevilla, se incorporó en 1988 a la factoría de Acerinox en Los Barrios, donde ha desarrollado su carrera profesional en varios puestos, entre ellos como jefe del Departamento Técnico de Mantenimiento Mecánico y de Acería. En 2017 asumió el cargo de jefe del Departamento de Laminación en Frío, como paso previo a ostentar la posición de director de producción de la fábrica desde 2021, cuando sustituyó a Antonio Moreno.

Durante este tiempo, Fernández de la Mata fue el responsable de dirigir la transformación de las operaciones de la fábrica, además de ser una de sus principales caras visibles en el entorno empresarial y comarcal.

Por el momento, no hay un relevo para el puesto de director de producción, aunque la empresa tiene hasta finales de febrero para designar un sustituto. En caso de que no hubiese uno para ese momento, sería el consejero delegado de Acerinox Europa, Johan Strydom, quien podría asumir la dirección de forma provisionalsegún fuentes de la empresa.