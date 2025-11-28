Fotos
Exposición al aire libre de Meninas en La Línea
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ

Fotos del encendido del alumbrado de Navidad en Los Barrios y la gran nevada artificial

Galería gráfica

Vecinos y visitantes disfrutan del tradicional acto en el Paseo de la Constitución en una jornada en la que espectáculos infantiles y villancicos locales marcan el inicio de la temporada festiva

Vanessa Pérez

Los Barrios, 28 de noviembre 2025 - 21:24

Los Barrios abrió este viernes oficialmente su Navidad con el tradicional encendido del alumbrado extraordinario en el Paseo de la Constitución. Vecinos, familias y visitantes se congregaron en ese paseo central con expectativa y ganas de comenzar una temporada festiva.

La jornada arrancó con un espectáculo infantil titulado El árbol de las bolas mágicas —una propuesta pensada para los más pequeños que marcó el inicio de la celebración. Luego, las rondallas locales, entre ellas Los Borriquitos Navideños y Los Tagarnineros de Belén, amenizaron el ambiente con villancicos y música tradicional.

El momento más esperado llegó cuando el alumbrado se activó oficialmente y, como broche de la noche, una gran nevada artificial llenó de asombro y magia la plaza, provocando risas y aplausos entre niños y mayores.

Pero el encendido no es en sí el único aliciente: la programación navideña 2025–2026, difundida para todo el municipio, contempla un mercado de productos navideños de las hermandades locales, poblados navideños en distintos núcleos (como Guadacorte, Palmones y Los Cortijillos), animaciones infantiles, actos para familias y un calendario amplio que se extenderá hasta la época de Reyes.

Con las luces encendidas y la primera nevada artificial, Los Barrios se sumerge ya en su ambiente navideño: calles iluminadas, familias paseando, niños emocionados… Un arranque emotivo y festivo que invita a vivir la Navidad de una forma compartida y repleta de ilusión.

Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
1/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
2/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
3/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
4/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
5/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
6/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
7/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
8/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
9/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
10/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
11/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
12/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
13/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
14/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
15/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
16/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
17/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
18/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
19/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
20/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
21/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
22/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
23/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
24/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
25/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
26/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
27/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
28/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
29/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
30/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
31/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
32/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ
Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial
33/33 Fotos del encendido del alumbrado navideño en Los Barrios y la gran nevada artificial / VANESSA PÉREZ

También te puede interesar

Lo último

stats