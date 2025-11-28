Fotos del encendido del alumbrado de Navidad en Los Barrios y la gran nevada artificial

Vecinos y visitantes disfrutan del tradicional acto en el Paseo de la Constitución en una jornada en la que espectáculos infantiles y villancicos locales marcan el inicio de la temporada festiva

Los Barrios abrió este viernes oficialmente su Navidad con el tradicional encendido del alumbrado extraordinario en el Paseo de la Constitución. Vecinos, familias y visitantes se congregaron en ese paseo central con expectativa y ganas de comenzar una temporada festiva.

La jornada arrancó con un espectáculo infantil titulado El árbol de las bolas mágicas —una propuesta pensada para los más pequeños que marcó el inicio de la celebración. Luego, las rondallas locales, entre ellas Los Borriquitos Navideños y Los Tagarnineros de Belén, amenizaron el ambiente con villancicos y música tradicional.

El momento más esperado llegó cuando el alumbrado se activó oficialmente y, como broche de la noche, una gran nevada artificial llenó de asombro y magia la plaza, provocando risas y aplausos entre niños y mayores.

Pero el encendido no es en sí el único aliciente: la programación navideña 2025–2026, difundida para todo el municipio, contempla un mercado de productos navideños de las hermandades locales, poblados navideños en distintos núcleos (como Guadacorte, Palmones y Los Cortijillos), animaciones infantiles, actos para familias y un calendario amplio que se extenderá hasta la época de Reyes.

Con las luces encendidas y la primera nevada artificial, Los Barrios se sumerge ya en su ambiente navideño: calles iluminadas, familias paseando, niños emocionados… Un arranque emotivo y festivo que invita a vivir la Navidad de una forma compartida y repleta de ilusión.