La familia de Paco Cano pierde la esperanza de encontrarlo con vida tras dos años desaparecido

Los Barrios/La ausencia duele tanto como la incertidumbre en la casa de Paco Cano. Este martes se cumplen dos años desde la desaparición en Los Barrios del conocido ex profesor de Educación Física y atleta veterano cuyo rastro se perdió en la jornada del 13 de agosto de 2022. Desde entonces, sin una sola pista, sin un rastro o certeza a la que aferrarse por dura que resulte, para la familia pasar página es, sencillamente, imposible.

Aquella mañana de sábado, Cano (entonces de 77 años) salió de casa con su habitual ropa deportiva -pantalón corto de color oscuro y camiseta blanca de manga corta- y una mochila para efectuar una de sus frecuentes caminatas por el campo. Sin embargo, no volvió al caer la tarde.

"Dos años después, el resumen es triste. No sabemos nada. Estos días se nos pasan casi todos los sentimientos posibles, mucha tristeza y sufrimiento, porque rememoramos todo. Recordamos los malos ratos. También sentimos mucha impotencia, mucha rabia, porque pensamos que las cosas no se hicieron bien en la investigación. La angustia ya no es tanta por el paso del tiempo, pero son fechas muy complicadas", explica a Europa Sur Irina Cano, hija del desaparecido y portavoz de la familia.

Cano reconoce emocionada que la familia alberga nulas esperanzas de localizar a su padre con vida ante el paréntesis absoluto abierto hace ahora 24 meses. "A día de hoy, dos años después, nosotros somos conscientes de que mi padre ha fallecido", lamenta Cano, quien insiste en el vacío que les produce no poder conocer qué pasó exactamente. "Cada uno de nosotros lo llevamos como podemos, pero es un duelo que está en suspenso", agrega.

Los familiares denunciaron la desaparición ante la Guardia Civil a la mañana siguiente, la del domingo 14 de agosto. Las horas previas, después de que anocheciera y no volviera a casa, uno de sus hijos estuvo buscando en coche por las pistas forestales que Cano solía recorrer casi siempre en solitario. No llevaba teléfono móvil y apenas algo de dinero suelto aunque sí su DNI y una tarjeta bancaria en la que no se han producido movimientos.

Una búsqueda infructuosa

Apenas trascendió publicamente la desaparición de Paco Cano, cientos de personas se echaron al monte durante varios días para peinar, palmo a palmo, los parajes barreños junto con el dispositivo de las autoridades. El alcalde, Miguel Alconchel, contribuyó a potenciar la búsqueda con voluntarios a través de su perfil en las redes sociales y la descripción del desaparecido: pelo canoso, 1,65 de altura y complexión atlética, además de su fotografía.

Durante varios días consecutivos fueron rastreados decenas de kilómetros a la redonda en torno a parajes como el carril de acceso a Ringo Rango, el Cordel del Jaramillo y el Corredor Verde. Los que Cano, profesor de varias generaciones de barreños, solía recorrer corriendo con una formidable condición física.

En el operativo, encabezado por la Guardia Civil y con apoyo de la Policía Local, Protección Civil, Infoca y Bomberos, participaron también un centenar de vecinos como apoyo. Además, se contó con la labor de perros especializados; después, con un helicóptero dotado de cámaras especiales y, por último, con miembros de la Guardia Civil de la unidad subacuática.

Un miembro de la Guardia Civil muestra cartografía a participantes en las batidas de búsqueda, en agosto de 2022. / J. D. A.

"Fue espectacular cómo se comportó el pueblo en esos días y semanas. A mi madre le siguen preguntando cada vez que la ven cuando sale simplemente a pasear y a mí me escriben por las redes sociales. Sentimos el apoyo de Los Barrios y hay mucha gente que sigue intentando hacer algo, buscar o investigar", destaca Cano, quien reside fuera del Campo de Gibraltar y reconoce la importancia de que el caso no caiga en el olvido.

Aquellos peinados del campo, igualmente infructuosos, concluyeron el fin de semana del 21 de agosto por motivos de seguridad. Ante el final de la veda en el monte resultaba totalmente desaconsejable la presencia de vecinos dispersos por los parajes forestales. De aquella campaña de búsqueda no tampoco trascendieron la existencia de datos o indicios que aportaran certidumbre sobre lo ocurrido.

Sin embargo, la familia sí se muestra crítica con la labor de la Guardia Civil. "La última comunicación que yo tengo con los cuerpos de seguridad es del 18 de diciembre de 2022. O sea, desde entonces no hemos vuelto a tener noticias formales de en qué circunstancias está el caso de mi padre. Sabemos que está archivado, pero no nos lo han notificado oficialmente, sino que nos lo ha comentado nuestro abogado. Nos entristece que la falta de empatía, la falta de información, que no nos pregunten ni cómo estamos", subraya Irina Cano.

Paco Cano, en el podio de una prueba deportiva. / Cedida por la familia Cano

Los interrogantes, por tanto, hacen la situación aún más cuesta arriba. "Aunque en un primer momento se barajó la tesis de la desaparición voluntaria, nosotros, conociéndole, sabíamos que era imposible que a los días de desaparecer no hubiera dado ninguna noticia. Eso lo teníamos clarísimo", destaca la hija del desaparecido.

Trámite de ausencia

Tras la resignación, la burocracia se encarga de remover aún más los sentimientos. Cambiar de compañía una línea de teléfono, vender o dar de baja un coche o, simplemente, organizar las cuentas del banco. La desaparición de Paco condiciona cada uno de estos trámites para la familia que ha iniciado el denominado como trámite de ausencia para tratar de poner en orden parte del patrimonio familiar.

"A mi padre no se le puede declarar como fallecido, porque hay unos periodos que todavía no se han cumplido. La declaración de ausencia. Absolutamente todo lo que está a nombre de mi padre no podemos gestionarlo de ninguna manera. Esta declaración nombra a un familiar para que pueda disponer de algunos bienes. Es algo que mi madre quiere dejar resuelto, porque tenemos referencias de otros casos de desaparecidos, y es verdad que genera una cantidad de problemática que tampoco es normal", concluye Cano.