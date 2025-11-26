La Diputación inyecta un millón en el gran Plan de Asfaltado de Los Barrios: así cambiarán Palmones, Guadacorte y Los Cortijillos

La nueva fisonomía de varios puntos clave de Los Barrios empieza a dibujarse estos días con los trabajos del Plan de Asfaltado que financia la Diputación Provincial. La presidenta, Almudena Martínez, y el alcalde, Miguel Alconchel, han recorrido este miércoles las obras en el polígono industrial de Palmones para comprobar sobre el terreno una actuación que, más allá de renovar el pavimento, aspira a mejorar la actividad económica, la movilidad y la seguridad en uno de los enclaves industriales más estratégicos de Andalucía.

La intervención abarca una superficie total de 58.000 metros cuadrados, distribuidos entre 24 calles de Los Cortijillos y Guadacorte —donde viven alrededor de 4.000 personas— y ocho vías de los polígonos Palmones I y II. Esta renovación del firme se complementa con nueva señalización viaria, pasos elevados para reducir la velocidad y aumentar la seguridad, y un nuevo aparcamiento en Los Cortijillos que aliviará la presión sobre esta zona residencial.

La Diputación aporta un millón de euros a través de una subvención nominativa destinada a mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad vial y dignificar espacios muy transitados tanto por vecinos como por empresas que operan en el área. La presidenta provincial remarcó que estas actuaciones “responden a necesidades reales del municipio” y recordó el peso económico de Los Barrios en el principal polo industrial de Andalucía y el segundo de España. Subrayó que la mejora de los viales “repercutirá directamente en la calidad de vida no solo de Los Barrios, sino de toda la provincia”, y reafirmó su compromiso con un municipio al que calificó como “motor de la provincia”.

Por su parte, el alcalde Alconchel agradeció la implicación de la institución provincial y repasó proyectos comunes ya en marcha o próximos a ejecutarse. Entre ellos, destacó una intervención prevista en el polígono a través del Plan Cádiz Marcha, que —según dijo— facilitará la captación de empresas y la creación de empleo. Valoró de forma especial esta ayuda, que permite al Ayuntamiento destinar recursos a otras necesidades, como la mejora de la iluminación del parque empresarial.

La adecuación de estos espacios era una prioridad debido al desgaste acumulado y a la necesidad de reforzar tanto la seguridad como la accesibilidad en áreas residenciales e industriales. En el caso de Palmones I y II, el reasfaltado y la nueva señalización tendrán un impacto directo en el flujo logístico: facilitarán la entrada y salida de mercancías, mejorarán la imagen del entorno industrial para proveedores y visitantes y favorecerán la implantación de nuevas inversiones.

Con estas actuaciones, la inversión global de Diputación para Los Barrios en 2025 alcanzará los 2.033.000 euros. Esta cifra engloba planes provinciales, subvenciones nominativas y programas sectoriales destinados a reforzar servicios, infraestructuras y oportunidades económicas para un municipio que no deja de crecer.