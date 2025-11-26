La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha un proyecto que, si funciona como está previsto, transformará la manera en que se vigila y planifica el mantenimiento de la red provincial de carreteras. Y el Campo de Gibraltar, donde ya se están realizando vuelos, se sitúa entre los primeros territorios en beneficiarse de este salto tecnológico basado en drones.

El Área de Cooperación, coordinada por Javier Bello, ha contratado un servicio pionero que utiliza aeronaves no tripuladas para detectar, geolocalizar y clasificar las patologías del firme a partir de imágenes de alta resolución. Un método capaz de localizar desde baches incipientes hasta daños críticos con una exactitud que difícilmente puede ofrecer la inspección tradicional a pie de carretera.

Aunque el plan piloto se extiende a diversas zonas de la provincia, en el Campo de Gibraltar ya se trabaja sobre la CA-8202 de Bolonia, en Tarifa, uno de los tramos incluidos en esta fase inicial. Se trata de una vía clave para los accesos al litoral tarifeño, especialmente castigada por la afluencia estacional y las inclemencias del viento de levante.

El programa también cubre dos carreteras de la Sierra –la CA-6106 de La Perdiz y la CA-9120 entre Setenil y Torre Alháquime– y otra en La Janda, la CA-4200 de La Muela (Vejer). En total, los tramos analizados en esta primera oleada suman 34 kilómetros, apenas una pequeña parte de la gigantesca red provincial que gestiona Diputación: más de 807 kilómetros distribuidos en 104 carreteras.

El servicio contratado permite generar ortofotos mediante vuelos programados sobre cada carretera. Una vez procesadas, estas imágenes georreferenciadas permiten identificar imperfecciones del firme y clasificarlas en siete niveles: bueno, aceptable, regular, malo, muy malo, crítico y fallado. Un catálogo preciso que facilitará la toma de decisiones y la priorización de inversiones.

La versatilidad de los drones no se limita a esta función: también permiten elaborar levantamientos topográficos, supervisar obras, inspeccionar puentes y viaductos o adentrarse en túneles y galerías de mina. Incluso pueden detectar gases, humo, polvo o niebla mediante cámaras termográficas y sensores especializados. Un abanico de utilidades que, según la institución provincial, abre un nuevo escenario para el mantenimiento de infraestructuras.

Diputación ha encargado este servicio a Aguia Analítica Avanzada SL, por un importe de 17.545 euros (IVA incluido). La intención del Área de Cooperación es ampliar progresivamente estas inspecciones al conjunto de la red provincial, una vez se evalúen los resultados del proyecto piloto.