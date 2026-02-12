Detienen en Los Barrios a un hombre con una orden judicial en vigor tras agredir a un policía

La Policía Local de Los Barrios detiene a un individuo con requisitoria judicial tras agredir a un agente.

La Policía Local de Los Barrios ha detenido a un individuo con una requisitoria judicial en vigor tras protagonizar un altercado en plena vía pública y agredir a uno de los agentes que intervenían en el operativo.

Los hechos se produjeron durante un servicio nocturno de la Unidad de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones de las barriadas de El Palmarillo y El Lazareto. Los agentes detectaron a varios individuos que, según fuentes policiales, mantenían una actitud alterada que estaba generando molestias entre los vecinos y provocando una alteración del orden público.

Cuando los policías les requirieron que cesaran en su comportamiento y se tranquilizaran, uno de ellos reaccionó de forma violenta. El hombre arremetió contra los agentes, causando lesiones leves a uno de los efectivos actuantes.

Ante la agresividad mostrada y la resistencia ofrecida, los policías procedieron a su reducción y detención, en una intervención que requirió firmeza ante la fuerte oposición del implicado.

Orden de búsqueda y detención

Una vez identificado a través de los sistemas telemáticos policiales, los agentes comprobaron que sobre el arrestado pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Algeciras.

Tras ser informado de los derechos que le asisten conforme a la legislación vigente, el detenido fue trasladado para su reconocimiento médico. Según la Policía Local, también en el centro sanitario mantuvo una actitud violenta y hostil hacia el personal sanitario.

Finalizadas las diligencias, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha destacado la “profesionalidad, templanza y eficacia” de los agentes intervinientes, subrayando el compromiso del cuerpo con la seguridad ciudadana y el cumplimiento del marco legal.