Detenido en Los Barrios por saltarse la orden de alejamiento de su expareja: la Policía lo pilló a 280 metros de su casa

Agentes del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) de la Policía Local de Los Barrios han detenido a un vecino del municipio de 26 años por un presunto delito de quebrantamiento de condena, tras comprobar que se encontraba a menos de 300 metros del domicilio de su expareja, incumpliendo así una orden judicial de alejamiento dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Algeciras.

La intervención se produjo durante un dispositivo preventivo de seguridad en la zona centro, concretamente en el Paseo de la Constitución, dentro de las actuaciones de vigilancia intensiva que el GOAP realiza para reforzar la presencia policial en lugares con mayor afluencia de personas.

Durante el patrullaje, los agentes identificaron a dos jóvenes y localizaron entre las pertenencias de uno de ellos una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente. Al comprobar la identidad del acompañante, identificado como R.N.U., los policías confirmaron a través del Puesto Principal de la Guardia Civil que tenía en vigor una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes verificaron que el joven se encontraba a apenas 280 metros de la vivienda de la víctima, que en ese momento estaba en su casa, por lo que fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.

El delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Los Barrios ha destacado la “profesionalidad y eficacia” del GOAP en su labor diaria, subrayando el compromiso del grupo tanto en la detección de infractores como en la protección de las víctimas de violencia de género.