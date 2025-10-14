Detenido en Los Barrios por agredir a su pareja y amenazar a su familia con un cuchillo

La Policía Local de Los Barrios ha detenido a un hombre en la barriada de Palmones acusado de agredir a su pareja y amenazar a varios miembros de su familia, entre ellos su madre y su hermano, a quien llegó a encarar con un arma blanca.

Los hechos ocurrieron tras recibirse varios avisos en la Jefatura alertando de una posible situación de violencia en el interior de una vivienda. Hasta el lugar acudió una patrulla del 092, cuyos agentes fueron requeridos por un vecino que manifestó temer por la seguridad de su madre, retenida dentro junto a un familiar “muy alterado y bajo los efectos de sustancias estupefacientes”.

Al acceder al domicilio, los agentes encontraron a tres mujeres visiblemente nerviosas y a un hombre en estado de gran agitación. Según los testimonios recabados, el detenido habría golpeado a su pareja y amenazado a su madre lanzándole objetos mientras la insultaba. También habría amenazado de muerte a su hermano, llegando incluso a esgrimir un cuchillo contra él.

Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron a la detención inmediata del individuo, identificado como R.G.B., que fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

El delegado de Seguridad Ciudadana, Antonio Dávila, ha agradecido la actuación “rápida y eficaz” de los agentes del 092, “que permitió evitar un daño mayor y garantizar la seguridad de las víctimas”. Dávila también subrayó “el compromiso del Gobierno local en la lucha contra la violencia de género y la coordinación constante con los cuerpos y fuerzas de seguridad para proteger a las víctimas y sus familias”.