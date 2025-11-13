Detenido el presunto autor de varios incendios en contenedores de Los Barrios

Los bomberos sofocan el incendio de un contenedor, en foto de archivo.

La Policía Local de Los Barrios detuvo en la noche del pasado 13 de noviembre al presunto responsable de una serie de incendios intencionados en contenedores de distintas barriadas del municipio. La actuación policial, calificada como "especialmente rápida" por el cuerpo de seguridad, permitió dar con el paradero del sospechoso en un breve espacio de tiempo, evitando así que los fuegos causaran daños de mayor consideración.

Según la información facilitada por la Policía Local, los hechos se desencadenaron tras la recepción de múltiples avisos ciudadanos en la sala de coordinación. Estos reportes permitieron a los agentes trazar un perímetro de búsqueda y localizar al presunto autor de los incendios con notable celeridad.

El individuo habría prendido fuego a varios contenedores situados en diferentes puntos del término municipal, generando alarma entre los vecinos y poniendo en riesgo tanto el mobiliario urbano como el entorno próximo a las zonas afectadas.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Los Barrios ha expresado públicamente su agradecimiento a los vecinos que colaboraron con las autoridades mediante sus avisos. Las fuentes municipales han destacado que la participación ciudadana resulta fundamental para dar una respuesta eficaz ante este tipo de incidentes, que pueden derivar en consecuencias graves si no se atajen a tiempo.

Asimismo, el Gobierno local ha destacado la profesionalidad y diligencia de los agentes de la Policía Local, cuya rápida intervención impidió que los incendios se propagaran o afectaran a viviendas, vehículos u otras infraestructuras cercanas.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar ahora las responsabilidades penales derivadas de estos hechos.