Detenido un hombre con numerosos antecedentes tras proferir amenazas de muerte con un machete en un bar de Palmones

La Policía Local de Los Barrios detiene a un hombre por amenazas de muerte con un machete en Palmones.

La tranquilidad de la Plaza del Mar de Palmones, en el término municipal de Los Barrios, se vio abruptamente alterada por un grave incidente que obligó a una rápida y contundente actuación policial. La Policía Local detuvo a un individuo que presuntamente amenazó de muerte a varias personas esgrimiendo un machete en la terraza de un establecimiento hostelero.

Los hechos se produjeron tras recibirse varias llamadas de alerta en la Jefatura de la Policía Local, en las que se advertía de una reyerta y de la presencia de una persona armada con un arma blanca de grandes dimensiones. Ante la gravedad de la situación, varias patrullas se desplazaron de inmediato hasta el lugar.

A su llegada, los agentes comprobaron cómo varias personas se alejaban apresuradamente de la zona, visiblemente alteradas. La intervención permitió localizar e identificar de forma inmediata a los implicados, así como recuperar el arma utilizada, que había sido arrojada a una zona elevada del propio establecimiento con la intención de ocultarla.

Según relataron testigos presenciales, uno de los individuos había sacado un machete y proferido amenazas de muerte, provocando una grave alteración del orden público y generando una alarma social entre clientes y viandantes. Al detenido le constan numerosos antecedentes por delitos de la misma índole y, además, pesaba sobre él una prohibición judicial expresa de portar armas.

Tras su detención, el individuo fue trasladado para una valoración médica y, posteriormente, puesto a disposición de la Guardia Civil junto con las diligencias instruidas, para la continuación de las actuaciones judiciales oportunas.