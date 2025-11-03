Denunciado por conducir sin carnet tras un accidente en el centro de Los Barrios

Lo que comenzó como un accidente de tráfico rutinario en Plaza Mariquiqui, en la barriada de Nuestra Señora de Fátima de Los Barrios, acabó con una denuncia por delito contra la seguridad vial. La Policía Local ha denunciado a un conductor que carecía de permiso de conducción tras verse involucrado en una colisión con otro vehículo.

Los hechos se produjeron cuando agentes de la Unidad adscrita al 092 de la Policía Local recibieron un aviso a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112. Al personarse en el lugar, los efectivos policiales se encontraron con los dos vehículos implicados en el siniestro, iniciando de inmediato las comprobaciones de rigor que se llevan a cabo en este tipo de intervenciones.

Fue durante estas verificaciones cuando saltaron las alarmas: uno de los conductores nunca había obtenido el preceptivo permiso de conducción.

Desde la Policía Local del municipio aprovechan este incidente para recordar a la ciudadanía la gravedad de ponerse al volante sin la autorización legal correspondiente. Conducir un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso o licencia no es una simple infracción administrativa: constituye un delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 384 del Código Penal.

Las consecuencias legales son contundentes. Los infractores se enfrentan a penas que pueden oscilar entre tres y seis meses de prisión, multas económicas que van de los 12 a los 24 meses, o la imposición de trabajos en beneficio de la comunidad durante un periodo de 31 a 90 días.