La baja demanda en EEUU y Europa marca el 2025 de Acerinox, que reduce su beneficio a 7 millones hasta septiembre

Acerinox reduce su beneficio hasta septiembre a 7 millones de euros, lo que representa un descenso del 96% respecto al mismo período del pasado año. La compañía cerró un tercer trimestre positivo, en el que ganó 25 millones, impulsado por los productos de alto valor añadido pese la demanda débil de sus principales mercados.

La compañía destaca que la situación geopolítica, pese al fin de la incertidumbre arancelaria, y la baja demanda de sus dos principales mercados, Estados Unidos y Europa, han afectado al resultado de sus cuentas. Las ganancias de 25 millones en el tercer trimestre le han permitido compensar las pérdidas del primer semestre y volver a números positivos. "Afrontamos el medio plazo con optimismo, fortalecido por nuestra estrategia de diversificación geográfica y hacia productos de mayor valor añadido", ha señalado Bernardo Velázquez, CEO del grupo, en una nota.

La facturación hasta septiembre asciende a 4.473 millones de euros, un 9% más que el pasado año, arrastrando aún el impacto en las cuentas de 2024 de la huelga en la fábrica de Acerinox Europa, en Los Barrios. En el tercer trimestre, la siderúrgica facturó 1.415 millones, la menor cifra de lo que va de año, en línea con la bajada de la producción a 451.000 toneladas en el mismo período respecto a los anteriores trimestres.

La siderúrgica ha obtenido un resultado bruto (ebitda) de 321 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un descenso del 8% respecto al mismo período del año pasado. El ebitda correspondiente al tercer trimestre queda ligeramente por debajo del segundo trimestre, con 108 millones.

Por divisiones, la de inoxidable sigue siendo la referente en el grupo, con un ebitda particular de 218 millones en lo que va de año y uno de 76 millones en el tercer trimestre, menor que el mismo período del año pasado. En cuanto a las aleaciones de alto rendimiento, crecen sobre 2024 con un resultado bruto de 32 millones en el tercer trimestre y un acumulado de 103 millones en 2025, notablemente mayor que los 93 que acumulaba el pasado ejercicio.

La compañía pone el foco en la mejora continua del capital circulante y la sólida generación de caja para resistir en cifras positivas a pesar del difícil contexto económico del sector. Durante el tercer trimestre, el flujo de caja fue de 152 millones y de 299 millones en lo que va de año. "Aunque la demanda sigue siendo débil en ambos mercados, la situación de Estados Unidos es sensiblemente mejor a la europea por las medidas de defensa comercial que se establecieron durante el segundo trimestre, que han repercutido en una menor presión importadora", ha abundado Velázquez.

La deuda del grupo ha crecido ligeramente respecto al pasado trimestre, alcanzando los 1.243 millones, un 175% más que el mismo período del año pasado. En este punto, la compra de la siderúrgica estadounidense Haynes International, ejecutada a finales de 2024, tiene un gran impacto.

Durante el tercer trimestre, Acerinox ejecutó el pago del dividendo extraordinario a sus accionistas, por valor de 77 millones de euros (0,31 euros por acción). Sumado al efectuado a principios de año por la misma cantidad, arroja un acumulado de retribución a los inversores de 155 millones, manteniendo los niveles del pasado año.

Acerinox también apela al optimismo ante la decisión de la Comisión Europea de impulsar un nuevo mecanismo de salvaguarda que ponga coto a las importaciones de acero desde China, una de las grandes demandas del sector, y que entrará en vigor el próximo año. "Estas acciones contribuirán decididamente al desarrollo del plan estratégico de Acerinox, que continúa avanzando según lo previsto, destacando la integración de Haynes y las nuevas inversiones como parte fundamental de este proceso", concluye el CEO del grupo.