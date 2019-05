Curro Díaz, Joselito Adame y Pacheco, este domingo ante toros de Ana Romero en Los Barrios

Será este domingo a partir de las 18:30 cuando arranque el paseíllo en la plaza de toros La Montera de Los Barrios de una corrida que ha levantado expectación entre los aficionados al toro, habida cuenta del hierro ganadero que se anuncia, los toros de Ana Romero. En la lidia, tres toreros en diferente situación como son el linarense Curro Díaz, el mexicano Joselito Adame y el linense Miguel Ángel Pacheco.

Es Curro Díaz un torero con una expresión estética de su concepto que gusta a los aficionados, lo que comúnmente conocemos como artístico, y no por ello menos técnico. Avezado en la lidia de hierros duros, la afición confía en que esta tarde pueda brindar una de sus grandes obras. Joselito Adame es el torero mexicano que cuenta con mayor reconocimiento en España, presente en la mayoría de ferias importantes, y aunque carente aun de un triunfo de peso, siempre pellizca para no irse de vacío y mantenerse al alza. Viene de torear el viernes en Madrid, donde no rodaron las cosas como seguramente esperaba; deberá sacarse la espina.

Cerrará el cartel la nueva esperanza de la comarca, el linense Miguel Ángel Pacheco, que tomó la alternativa la pasada feria de La Línea con Antonio Ferrera como padrino (ahora hospitalizado tras una caída por un puente) y El Fandi como testigo. Son muchos los que confían en este torero para volver a ilusionar a la afición campogibraltareña. Su buen cartel como novillero y las actuaciones contadas por triunfos desde que se hiciera matador de toros, hacen prever que se pueda disfrutar de una buena tarde toros.

En cuanto a los toros, destaca el interés que a día de hoy genera cualquier corrida de encaste Santa Coloma (en este caso vía Buendía) u otro que difiera del predominio Domecq, por la posibilidad de ver comportamientos distintos, algo diferente. Los toros de Ana Romero, ganadería que regenta Lucas Carrasco, pastan en Las Cobatillas, Alcalá de los Gazules. Confiamos en que el festejo organizado por Curro Escarcena, en colaboración con el Ayuntamiento de Los Barrios, obtenga el resultado esperado.