Los Barrios cierra la cubierta de la plaza de toros La Montera y evaluará ahora la acústica del recinto

Una imagen inédita en Los Barrios. La cubierta de la plaza de toros La Montera luce desde este lunes cerrada por primera vez en la historia del coso. El Ayuntamiento de la Villa y la empresa contratista Lanik han acometido la maniobra de cierre con éxito y ahora el Ayuntamiento se dará un tiempo para evaluar cómo funciona el sistema.

Con esta intervención, se dan por terminadas las obras de puesta al día del recinto para su conversión en un centro multiusos bajo la marca comercial de Montera Fórum; obras en las que la entidad local ha invertido más de 1 millón de euros.

Ha habido que esperar 18 años para poner en marcha por primera vez el mecanismo, ya que la instalación de los párpados se produjo en febrero de 2008. Lanik instaló entonces la cubierta y sus párpados de cierre translúcidos, aunque no terminó el encargo por impagos del entonces equipo de gobierno del PSOE. Casi dos décadas después y tras la rehabilitación integral de la plaza (entre 2024 y 2025), el pasado otoño la compañía efectuó una revisión a fondo de la estructura y del sistema de apertura y cierre.

El Ayuntamiento tiene previsto mantener cerrada la cubierta todo lo que resta de año para evaluar la estanqueidad del sistema y su operatividad. "Nos estamos planteando, después de consultar con profesionales y con otros ayuntamientos que tienen plazas cubiertas, dejar la plaza cerrada durante todo lo que queda de año. Para ver cómo funciona en verano, si hace mucho calor o si merece la pena el esfuerzo de estar abriendo y cerrando la cubierta. Porque a estos trabajos que ya hemos hecho en la plaza para recuperarla y tener el párpado cerrado hay que plantear ahora también nuevas inversiones", ha especificado el alcalde, Miguel Alconchel.

El Consistorio debe acometer ahora obras complementarias para impermeabilizar el cierre de los párpados superiores. "Y también hay que plantearse el tema acústico. Si queremos traer grandes eventos, la plaza tiene que tener una acústica de calidad", ha especificado Alconchel. El alcalde ha reconocido que con el cierre se abre un escenario "un poco incierto" en el que se tomará el ejemplo de otros ayuntamientos y el sentir de los vecinos. "A partir de ahí tomaremos ya la decisión definitiva de si definitivamente hacemos todos los trabajos y se queda cerrada o si por el contrario planteamos también un escenario donde pueda abrirse o cerrarse el párpado", ha aclarado el alcalde.

Las obras de previas de rehabilitación, acometidas entre 2024 y 2025, consistieron en la limpieza y revisión integral de la cubierta metálica, así como la colocación de bajantes para evacuar el agua de lluvia. El proyecto intervino en la zona de presidencia, recuperándose la altura original, y se instaló una celosía de lamas fijas para cerrar el anillo recrecido sobre el que se sustenta la cubierta. El cerramiento de la zona de chiqueros se ha reconstruido, al igual que las pilastras y cornisas en mal estado. El proyecto se remató con un repintado integral y una revisión de la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Con este cierre de la cubierta se cumple expresamente el resultado de la consulta popular que se efectuó el 17 de abril de 2016 -la primera de la historia de la provincia de Cádiz- a favor de que el Ayuntamiento local terminara la cubierta (sin entrar en el funcionamiento del sistema de apertura y cierre). Optaron por esta opción el 67,20% de las personas que acudieron a las urnas, mientras que el 31,63% abogó por que se retirara la estructura, según los datos facilitados en su día por el Consistorio barreño.