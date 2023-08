Chicharrones y churros: Los Barrios, un lugar ideal para desayunar

El Campo de Gibraltar está repleto de lugares espectaculares donde disfrutar de un buen desayuno y Los Barrios tiene varios de ellos. El prestigioso portal Cosas de comé hace un repaso a los establecimientos más destacados para comenzar el día con fuerza en el municipio.

El paseo por los mejores sitios para desayunar en Los Barrios va desde molletes con vistas al mar a tortillas de gran tamaño, pasando por churros, chocolate, huevos fritos o lomo en manteca. ¿Se puede pedir algo más?

Venta El Frenazo

Es uno de los grandes éxitos del desayuno de ventas en la provincia de Cádiz. Cuentan con aparcamiento y es muy habitual ver pararse en el local a motoristas y ciclistas. Están abiertos desde las seis de la madrugada y muy pronto tienen disponible la primera «perolá» de chicharrones. Si quieres te los tomas solos o incluso te los parten a rodajas y te lo meten en bocadillo. Los aficionados al «enfoscado» tienen aquí varios atractivos como mantecas de elaboración propia y un lomo en manteca, realizado con cabeza de lomo que es más jugosa, que va con manteca blanca o colorá. Para acariciar tanta perfección amantecada pan de telera de la zona. Existe también una versión valiente y es la desayunar unos huevos al frenazo, un «ligero» plato cuya composición puede verse aquí.

Kiosko de Curro y Churrería Alfonso

Desayuno con encanto. El kiosko de Curro está a pocos metros del pequeño mercado de abastos de Los Barrios. El sitio tiene barra y luego terraza. Tienen bocadillos y tostadas. La especialidad es ponerle dentro lomo en manteca o chicharrones, que hacen ellos mismos. Para acompañar una reliquia, café de pucherete que hacen en grandes teteras. Pero si se quiere que la experiencia sea completa lo mejor es acercarse a la churrería de Alfonso, situada junto al kiosko y pedirle a Luis Orellana que te ponga una rueda de sus churros. No te pierdas cómo los envuelve. La pareja churros y café de pucherete es de esas cosas entrañables que siempre conviene vivir.

Bar Sevilla

El bar Sevilla es un clásico de Los Barrios. Desde el año 2015 lo regentan Maribel Rodríguez y José Antonio Ortega, que también están a cargo de la taberna San Isidro. Los desayunos son el principal atractivo de la casa. El pan lo traen de la panadería Nuestra Señora de Los Remedios, que es del padre de José Antonio. Hay molletes, vienas y pan de telera. Hay dos bocadillos a tener en cuenta, el de tortilla de patatas, con tropezones también de pimiento y el de lomo en manteca, que lo hacen con carne de la carnicería La Choza. Lo suyo es disfrutarlos en la terraza del establecimiento.

El Garito

El chiringuito El Garito, de la misma empresa que el restaurante El Cortijo de Guadacorte, tiene unas estupendas vistas. Está junto a la playa, en Palmones, y por las mañanas ponen unos desayunos muy variados, con diferentes tipos de pan, entre ellos los molletes que traen desde Castellar. Para acompañar muchas opciones, aunque siempre fijo la magnifica terraza.

Pastelería La Plata

La Plata es uno de los mejores obradores de pastelería de la provincia. Está en el centro de Los Barrios. Ellos no tienen cafetería, solo despacho, pero sus dulces se pueden desayunar o merendar en las cafeterías que hay en el cercano paseo de la Constitución, como por ejemplo El Siglo. El surtido es de lo más atractivo y no hay que perderse ni milhojas, ni piononos, ni las especialidades con chocolate. Compraté un buen papelón que no te vas a arrepentir.

Disfruta de todos los detalles de los mejores establecimientos para desayunar en Los Barrios en Cosas de Comé. Además de estos sitios, que recorremos en un video (pinchar aquí para verlo), en Los Barrios tienes más lugares donde disfrutar de un buen desayuno. Pincha aquí para ver el listado.