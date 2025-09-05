La Carrera Solidaria “Por una Sonrisa” celebra su octava edición en Palmones el 13 de septiembre

Palmones (Los Barrios) se prepara para acoger el próximo sábado 13 de septiembre la octava edición de la Carrera Solidaria "Por una Sonrisa", una cita deportiva y benéfica que reunirá a corredores de todas las edades con el objetivo de recaudar fondos para la asociación homónima, dedicada a apoyar a niños con cáncer y a sus familias.

La jornada arrancará a las 10:00 con la salida de los adultos, que competirán en diferentes categorías según la edad en un recorrido de 6,5 kilómetros. Aquellos que prefieran un ambiente más distendido podrán optar por participar en una marcha no competitiva sobre el mismo trazado.

A partir de las 11:30 será el turno de los más pequeños, que se medirán en distancias adaptadas a su edad: desde 50 metros para los participantes más jóvenes hasta 2.000 metros para los adolescentes de entre 12 y 16 años.

El evento mantiene así su carácter familiar, deportivo y solidario, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario local, en la que cada zancada se convierte en un gesto de apoyo a una causa altruista.