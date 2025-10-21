Los Barrios lleva a cabo un plan de embellecimiento de jardines con flores de temporada

El Ayuntamiento de Los Barrios, a través de la Delegación de Infraestructura Verde, ha iniciado una nueva fase de embellecimiento y ornamentación urbana en distintos espacios del municipio, con la plantación de flores y especies de temporada adaptadas al clima mediterráneo.

Las actuaciones se están desarrollando en puntos emblemáticos como la avenida José Chamizo, la Rotonda del Toro, la Rotonda del Hércules, la Rotonda de la Mujer y la Plaza de la Iglesia, entre otros.

La delegada del área, Cristina Silva, ha explicado que estos trabajos se realizan de forma continua a lo largo del año, dentro del canon de conservación de la empresa concesionaria de parques y jardines. “El objetivo es que todos nuestros jardines estén en un estado óptimo, ayudando a mejorar la imagen del municipio y a hacerlo más atractivo para vecinos y visitantes”, subrayó.

La campaña actual, correspondiente al periodo otoño-invierno, se prolongará hasta el mes de marzo, momento en el que dará comienzo la plantación de primavera-verano.

Entre las especies empleadas destacan el Cyclamen y los pensamientos, elegidos por su gran capacidad de adaptación a las temperaturas suaves del invierno y por su vistosidad y colorido, que aportan vida a los espacios verdes durante los meses más fríos del año.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Los Barrios reafirma su compromiso con la mejora estética y ambiental del entorno urbano, reforzando su política de mantenimiento sostenible y cuidado de las zonas verdes del municipio.