Búscate en las fotos del arrastre de latas 2026 en Los Barrios

Los Barrios no ha faltado este día 5 de enero a su cita con el tradicional Arrastre de latas, que ha congregado a cientos de familias durante el recorrido. Los pequeños partieron del Parque del Tren y pasaron por el Parque Botánico, la rotonda del toro, Avda. Doña Rosa y finalizaron la ruidosa marcha en el Polideportivo San Rafael.

Allí tuvo lugar la recepción de los Reyes Magos, que esta tarde (18:30) participarán en la Gran Cabalgata. El desfile discurrirá por la Avda. Alcalde Juan Rodríguez, el Cuartel de la Guardia Civil, Avda. Pablo Picasso y concluirá en el Paseo de la Constitución.