La barreña Miriam Cabas cierra 2025 con otra puerta grande en México

La novillera barreña Miriam Cabas cerró este jueves su exitosa temporada en México 2025 cortándole dos orejas a su enemigo y saliendo a hombros de la plaza “Rodolfo Gaona”, en Villa de Reyes, con lleno a reventar.

El pasado mes de noviembre la torera de Los Barrios ya salió a hombros, en este caso, de la plaza de la localidad de Pabellón de Arteaga. Su presencia en México obedece a que la fundación de dicho país Ángeles Taurinos asumió el pasado mes de agosto su apoderamiento.

“El público pudo disfrutar de una gran faena de Miriam Cabas, a un estupendo novillo de Espíritu Santo, al que cuajó de principio a fin para cortar dos orejas, inclusive después de que el puntillero lo había levantado. De no haber sucedido eso, la novillera había recibido el rabo que la gente pedía. Por ello, Miriam Cabas salió en hombros entre la aclamación de ese entusiasta público”, se lee en la reseña de AltoroMexico con respecto a la novillada con picadores del día 25.

“La torera participó como tercer espada y desde que se abrió de capa se dio cuenta de la calidad del novillo, por lo que de inmediato pudo disfrutar durante un relajado toreo de capa que calentó el ambiente”, añade.

“Con la muleta, también de inmediato conectó con la afición para torear con rotundidad por ambos pitones del novillo. Se entregó en las tandas largas y variadas para hacer las delicias del público, que empezó a gritar su nombre y no dejó de hacerlo hasta que se fue de la plaza”, sentencia.

“El novillo, criado en la ganadería propiedad de Paulina Gordoa, puso en alto los colores de su divisa, mientras Miriam Cabas se fundió con él en un artístico trasteo; el mejor que hasta ahora ha realizado durante la presente campaña invernal”, recalca la reseña.

Por su parte, Antolín Jiménez también cortó dos apéndices, mientras que Enrique Ayala se marchó sin trofeo y el debutante Alan Jiménez paseó una oreja.