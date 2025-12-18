La barreña Almudena Ariza, Premio de Libertad de Prensa y Valores Periodísticos: "La verdad sí importa"

La periodista Almudena Ariza, natural de Los Barrios y que comenzó en el mundo del periodismo en la emisora Radio Algeciras, de la Cadena SER, ha lamentado que este último año haya sido "el más letal" para la profesión periodística, al recoger en San Fernando el VII Premio de Libertad de Prensa y Valores Periodísticos.

Ariza ha recordado que en la invasión de Gaza, "Israel ha asesinado a más de 250 periodistas con total impunidad, sin que haya habido una sola sanción". "Hoy se sigue matando a periodistas con un sólo objetivo, imponer el silencio", ha lamentado este martes la reportera de TVE tras recoger este premio en el Real Teatro Las Cortes de San Fernando, donde hace 215 años se aprobó por primera vez en España un decreto que proclamaba la libertad de imprenta.

En ese escenario, con "un peso histórico enorme" porque "conecta directamente con la esencia de la democracia", Ariza ha recogido este reconocimiento "profundamente emocionada".

Ariza ha recreado el debate que se produjo en 1810 entre quienes tenían miedo a la Libertad Política de Imprenta y quienes la defendían para apuntar que los argumentos de quienes estaban entonces en contra "se parecen demasiado a unos argumentos que escuchamos hoy contra los periodistas", que siguen sufriendo "descrédito, presiones y censura".

"Hoy una de las estrategias de los autoritarismos es decir a la gente que no confíen en la prensa, que todos los periodistas mienten y están al servicio del poder. No es verdad, hay buenos y malos periodistas, como hay buenos y malos médicos. Desacreditar el periodismo es parte del guion de quienes no quieren contrapesos", ha añadido.

Ha pedido discernir la información veraz de las mentiras porque "el buen periodismo nos sirve para pensar, reflexionar e incluso para cambiar de opinión" y educar a los jóvenes "en la idea de que la verdad sí importa".

Almudena Ariza ha dedicado este premio -recibido en anteriores ocasiones por la periodista mexicana Lydia Cacho, el fotógrafo Emilio Morenatti, el periodista isleño José Oneto, el Diario de Cádiz e Iñaki Gabilondo- a su madre, de 93 años y presente en el acto por "educarme siempre en la idea de que podía llegar donde quisiera. Cuando una madre confía en tí desde pequeña, eso es un superpoder que te acompaña siempre". Además ha apuntado que su necesidad de contar lo que la rodea, a veces le ha llevado a tener "una vida difícil, incómoda y arriesgada", pero "es la que he elegido y la que me hace feliz".