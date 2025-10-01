AZZ acuerda con Hoteles Andaluces con Encanto la compra del Guadacorte Park de Los Barrios

Hoteles Andaluces con Encanto (HACE) y AZZ Hoteles han formalizado la venta del hotel Guadacorte Park de Los Barrios, que completa así su cambio de propiedad después de que la cadena sevillana asumiese este mismo miércoles la gestión del establecimiento.

Según ha informado HACE, la operación responde a su estrategia de concentración y enfoque en activos de gestión directa, por lo que recibe una valoración muy positiva por la compañía con sede en Rota. Para acordar la compraventa con AZZ Hoteles, ha sido necesaria la resolución del contrato de arrendamiento con Senator Hoteles, que gestionaba el inmueble mediante un arrendamiento, la cual "se ha desarrollado en un clima de diálogo y entendimiento entre todas las partes".

El hasta ahora Guadacorte Park comenzó a operar en 1998 bajo la firma de Hoteles Andaluces con Encanto. En 2021, HACE cedió su gestión al grupo Senator vía arrendamiento. El acuerdo se anunció para 6 o 7 años, extensible hasta 21, aunque ha finalizado tras solo cuatro.

Enfoque en los negocios

El plan de AZZ Hoteles pasa por reforzar el papel del complejo como centro de reuniones, congresos y convenciones, sin renunciar a su clientela vacacional. “El Campo de Gibraltar es una zona con una gran concentración de empresas potentes y queremos que el hotel recupere ese espíritu de negocios que tan necesario es actualmente en una comarca con tanta actividad”, apuntó Nicolás Álvarez Cervera, consejero delegado de la empresa.

La cadena anunció una inversión significativa destinada a modernizar distintos espacios y reforzar “el confort y la funcionalidad”. Entre las actuaciones previstas se incluyen la renovación de colchonería y detalles orientados al viajero corporativo en las habitaciones, la mejora de la zona de piscina y cambios en la recepción con un concepto más actual y funcional. El establecimiento dispone de salones y terrazas con capacidad para 450 personas y 18.000 metros cuadrados de jardines, lo que configura un “entorno versátil, ideal tanto para reuniones profesionales como para celebraciones sociales en la comarca”.