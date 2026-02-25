El Ayuntamiento de Los Barrios contrata a los primeros beneficiarios del programa Activa-T Joven para reforzar servicios municipales

El Ayuntamiento de Los Barrios ha dado la bienvenida a los primeros jóvenes contratados en el marco del programa Activa-T Joven, destinada a fomentar la inserción laboral de personas desempleadas de entre 18 y 29 años mediante contratos a jornada completa en distintos servicios municipales.

Las incorporaciones, informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, se han realizado tras el proceso de selección gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en coordinación con el Ayuntamiento. En esta primera fase, los perfiles contratados responden a necesidades operativas de distintos departamentos municipales: dos limpiadores, un barrendero, una administrativa, un mantenedor de edificios y un operario forestal.

Los contratos, con una duración de seis meses y a jornada completa, permitirán a los beneficiarios adquirir experiencia laboral efectiva en el ámbito público, al tiempo que contribuyen al refuerzo de áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento ordinario del municipio. Desde el equipo de gobierno subrayan que este tipo de programas cumplen una doble función: mejorar la empleabilidad juvenil y optimizar la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.

El programa cuenta con una subvención de 243.800 euros concedida por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, y está cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos FSE+, así como por el Gobierno de España. Esta financiación mixta se enmarca en las políticas activas de empleo dirigidas a combatir el desempleo juvenil, uno de los segmentos más castigados por la precariedad en el mercado laboral.

El encuentro institucional ha estado encabezado por la concejala de Empleo y Formación, Cristina Marchante, y la concejala de Limpieza, Cristina Silva, quienes han trasladado a los nuevos trabajadores el respaldo del Consistorio en esta primera experiencia profesional dentro de la administración local.

Durante el acto de recepción, Marchante destacó que Activa-T Joven representa “una oportunidad real para que los jóvenes puedan dar sus primeros pasos en el mercado laboral con un contrato digno y a jornada completa”, incidiendo en la importancia de que las administraciones públicas actúen como dinamizadoras del empleo local.

Desde el Consistorio se pone el acento en la dimensión formativa del programa, al facilitar un entorno de aprendizaje práctico que puede resultar determinante para la posterior inserción en el sector privado. La experiencia adquirida en servicios como limpieza viaria, mantenimiento de edificios públicos o gestión administrativa se presenta como un valor añadido en el currículum de los jóvenes participantes.

Con esta primera incorporación, "el municipio avanza en su estrategia de apoyo a la juventud desempleada del municipio con la captación de recursos supramunicipales en un contexto en el que las políticas activas de empleo siguen siendo una herramienta clave para favorecer la cohesión social y el desarrollo económico local", indica la nota de prensa.