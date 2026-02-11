El Ayuntamiento de Los Barrios y Arcgisa presentan un paquete de obras para mejorar el suministro de agua

El Ayuntamiento de Los Barrios y la empresa pública comarcal Arcgisa preparan un paquete de inversiones para mejorar las redes de agua en la localidad con el objetivo de revertir las averías y cortes de suministro. El alcalde, Miguel Alconchel, acompañado de los vicepresidentes de la Mancomunidad, Pablo García y May Gallego, ha presentado las principales obras previstas de un plan para "dotar al municipio de un servicio de agua digno". Un objetivo que necesitará al menos unos dos años para alcanzarse, una vez que las principales actuaciones estén efectuadas.

Alconchel ha recordado que entre 2019 y 2025 se han destinado un 1.368.229,39 euros a mejoras en el sistema a lo que se añadirán ahora proyectos como la renovación del saneamiento en la parte más antigua de la población de Palmones o el colector perimetral de pluviales de la barriada La Viñuela, con un desembolso previsto de unos 600.000 euros. También está prevista la sustitución del saneamiento en la avenida Juan Ramón Jiménez, donde se invertirán unos 100.000 euros.

El alcalde ha hecho mención, además, a la primera fase de las obras en la red de suministro en las calles Los Pinsapos y Los Jacintos, en la barriada de Santa Rosa, que ya se están ejecutando por parte de Arcgisa con una inversión de más de 300.000 euros y que darán solución a los muchos problemas de cortes de agua que se han estado produciendo en la zona. Las obras comenzaron en octubre en el tramo más problemático.

Otros proyectos a corto y medio plazo son las renovaciones de la red de saneamiento del callejón Las Mercedes, las redes de distribución en calle Chaparro y en las avenidas José Chamizo y Carlos Cano, así como la red de pluviales en la calle Las Palomas, en Guadacorte, más la segunda fase de las obras de la calle Pinsapo. “Con todo esto, quedaría prácticamente remozada y mejorada de forma óptima todo el sistema de suministro de agua en el municipio”, ha especificado Alconchel.