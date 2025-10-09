Arcgisa inicia la sustitución de la tubería principal de abastecimiento en Los Barrios

La empresa pública Arcgisa ha puesto en marcha una obra de emergencia en Los Barrios para sustituir la tubería de 300 mm de diámetro que parte del depósito cilíndrico de cabecera de Santa Rosa. La actuación, que abarca un tramo de 202 metros, cuenta con una inversión de 190.227,23 euros y un plazo estimado de ejecución de 12 semanas.

Durante los últimos meses, la tubería ha registrado numerosas averías, especialmente en puntos críticos como la glorieta entre las calles Los Jacintos y Las Chumberas, la intersección de Los Pinsapos con Los Nogales y la glorieta que une Los Pinsapos, Los Jacintos y Las Chumberas. Estas incidencias han generado molestias a los vecinos y han comprometido la estabilidad del suministro, según recuerda la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

La actuación se lleva a cabo un mes después de que el alcalde barreño, Miguel Alconchel, lanzara un ultimátum a Arcgisa debido a las múltiples incidencias que se han registrado en las redes de aguas en los últimos meses: “O se toman en serio los acuerdos para realizar las obras de renovación de la red de aguas del municipio o cambiamos las reglas del juego”. “Tienen 20 días para inventarse lo que quieran, contratar a quien haga falta, pero el 1 de octubre tienen que empezar las obras”, insistió el regidor, quien recordó que se trata de actuaciones “urgentísimas para el funcionamiento del municipio”. El alcalde aseguró que, si a principios de mes no ha comenzado la ejecución de las obras, será el Ayuntamiento el que las ponga en marcha y la empresa pública la encargada de abonar su importe.

La Mancomunidad señala que el estado actual de la infraestructura, sumado que se encuentran a una profundidad de hasta 2,5 metros y su proximidad a muros y fachadas, hacía que las reparaciones fueran complejas y de alto riesgo. "Por ello, Arcgisa ha decidido declarar obra de emergencia el tramo más problemático, priorizando la seguridad de los ciudadanos y la continuidad del servicio", señala la Administración comarcal.

La intervención contempla la instalación de una nueva tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, tras realizar levantamientos topográficos y estudios del trazado existente. La empresa solicitó la licencia de obra el pasado 30 de septiembre de 2025 y obtuvo la aprobación del Ayuntamiento de Los Barrios ese mismo día.