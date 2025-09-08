Alconchel lanza un ultimátum a Arcgisa por las averías de agua en Los Barrios: "El 1 de octubre tienen que empezar las obras"

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha sido tajante este lunes y lanza un ultimátum a Arcgisa: “O se toman en serio los acuerdos para realizar las obras de renovación de la red de aguas del municipio o cambiamos las reglas del juego”. “Tienen 20 días para inventarse lo que quieran, contratar a quien haga falta, pero el 1 de octubre tienen que empezar las obras”, insistió el regidor, quien recordó que se trata de actuaciones “urgentísimas para el funcionamiento del municipio”. El alcalde aseguró que, si a principios de mes no ha comenzado la ejecución de las obras, será el Ayuntamiento el que las ponga en marcha y la empresa pública la encargada de abonar su importe.

Alconchel subrayó, durante su comparecencia en rueda de prensa tras el nuevo corte de agua registrado en el municipio, que tanto él como su equipo de gobierno están “para dar soluciones a los problemas de los vecinos con propuestas reales”. Y añadió: “Somos gente seria y consciente de la situación”, por lo que están dispuestos a “aportar nuestro granito de arena en la gestión y cambiar la percepción que tienen los ciudadanos”.

“Hoy se ha colmado el vaso de la paciencia”

El regidor reconoció el malestar de su gobierno: “Hoy se ha colmado el vaso de la paciencia y estamos enfadados e indignados con la empresa pública Arcgisa”. Según apuntó, “el desastre de gestión tanto en la empresa pública durante décadas como en esta casa (el Ayuntamiento) han hecho que tengamos actualmente unas redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales bastante deficientes que requerirían de una inversión millonaria para solventarlo”.

Las tensiones entre el Ayuntamiento de Los Barrios y Arcgisa no son nuevas. Desde hace años se han sucedido los desencuentros, con distintos responsables al frente de ambas administraciones. Ya durante el mandato del anterior alcalde, Jorge Romero, fueron habituales los enfrentamientos con el director general de la empresa pública, José Manuel Alcántara, lo que evidencia un conflicto histórico aún sin resolver.

Aun así, Alconchel destacó los avances logrados en algunas zonas del municipio: “Recibimos una herencia envenenada en cuanto a la infraestructura que hemos sido capaces de coordinar, y debo poner en valor la aportación de Ministerio de Hacienda con la subvención nominativa que hace cada año a Mancomunidad, que nos ha permitido acometer obras de la mano de Arcgisa que en otra situación habría sido difícil de acometer por el volumen económico que suponían”.

Obras pendientes y compromiso municipal

Aunque algunas mejoras ya se han acometido, el alcalde recordó que hay otras “imprescindibles”, como la renovación en la calle Pinsapo, donde este lunes se ha producido la rotura, que se deben realizar. “Llevamos años reclamando”, enfatizó.

“Estamos cansados de este mes o el que viene”, señaló Alconchel al justificar su ultimátum. Por ello, exige que los trabajos comiencen el 1 de octubre y que estén “todos operativos para primavera”.

El regidor anunció además que el Consistorio está dispuesto a implicarse económicamente en cuanto a las obras que escapan de los fondos otorgados por el Ministerio, pero de carácter urgente para el municipio y que no se acometen por su elevado importe. “Son inversiones cuantiosas. La situación de ambas administraciones es complicada, pero estamos hablando de mínimo el millón y pico de euros”. Sin embargo, ante la situación, están dispuestos a hacerle frente.

Y fue más allá: “Queremos agilidad en las obras. Pagamos, por lo tanto exigimos. El ayuntamiento es el titular y Arcgisa la empresa de servicios. Nosotros nunca hemos cuestionado si hace falta contratar a un técnico, a diez o a veinte. Lo que haga falta, pero las obras no pueden estar pendientes de excusas”.

Alconchel recordó que “es la primera vez que el Ayuntamiento se ofrece a solventar este tipo problemas” y advirtió: “Si el Ayuntamiento tiene que empezar el 1 de octubre a ejecutar obra, lo va a hacer”. El primer edil aseguró además que, en tal caso, la empresa pública no volvería a acometer una obra en la villa.

El alcalde insistió en la necesidad de que Arcgisa, titular del servicio y responsable del mismo, cumpla con los acuerdos. “Somos patronos porque representamos este pleno y este pleno representa a los ciudadanos de Los Barrios que quieren que se solucionen los problemas”. Y sentenció: “No vamos a sufrir un año más la vergüenza que estamos sufriendo”.

Muy crítico con Arcgisa, añadió: “Parece que somos el escudo de la empresa con los vecinos y eso no es así. Se acabó el tiempo de palabra, es la época de ejecución”.

La avería de este lunes

La nueva rotura se ha producido en la red general de la calle Pinsapo y ha dejado sin suministro desde las 10:00 a amplias zonas del municipio: la avenida Juan Rodríguez y barriadas como San Rafael, Lazareto, Palmarillo, Santa Rosa, Perenholas, Las Haciendas, Nueva Carteya, El Chaparral y Nuestra Señora de Fátima.

Arcgisa informó de que las reparaciones durarían unas seis horas “salvo imprevistos” y pidió disculpas a los vecinos. No obstante, la indignación no tardó en trasladarse a las redes sociales. “Una avería tras otra, los recibos insoportables, pero cortes de agua cada dos por tres”, criticó un vecino. Otro añadió: “Disculpen las molestias, dicen. Poned tuberías nuevas, que los recibos los cobráis bien caros para tener el servicio que tenemos”.