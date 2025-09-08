Un nuevo corte de agua en Los Barrios por la rotura de una tubería deja sin suministro a miles de vecinos

Unos trabajadores de Arcgisa trabajando en la reparación de una avería en la red de aguas de Los Barrios.

Los Barrios vuelve a enfrentarse a un corte de agua que ha dejado sin suministros a buena parte de los vecinos desde las 10:00 de este lunes, 8 de septiembre. La causa es una rotura en la red general, en la calle Pinsapos, según informó la empresa pública Arcgisa, que estima la duración de la suspensión en unas seis horas, salvo imprevistos.

Las zonas afectadas incluyen la avenida Juan Rodríguez y las barriadas de la zona alta: San Rafael, Lazareto, Palmarillo, Santa Rosa, Perenholas, Las Haciendas, Nueva Carteya, El Chaparral y Nuestra Señora de Fátima. "Pedimos disculpas por las molestias", señaló la compañía en un comunicado.

Indignación vecinal en redes sociales

Sin embargo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. "Una avería tras otra, los recibos insoportables, pero cortes de agua cada dos por tres", lamentaba un vecino. Otro añadía: "Disculpen las molestias, dicen. Poned tuberías nuevas, que los recibos los cobráis bien caros para tener el servicio que tenemos".

La indignación ciudadana no es nueva. En mayo, Los Barrios sufrió hasta tres cortes en menos de una semana, lo que dejó sin suministro a miles de personas del municipio. Entonces, el alcalde, Miguel Alconchel, calificó la situación de "inadmisible" y recordó el compromiso de Arcgisa de renovar una red "antigua y obsoleta".

Impacto en comercios y hostelería

Los problemas no se limitan a los hogares: bares y comercios, especialmente aquellos que dependen del agua para su actividad diaria, también sufren las consecuencias. "Cada vez que hay una avería de este tipo se ocasiona un daño muy importante al tejido empresarial y vecinal del pueblo", señaló el alcalde en mayo.

Está previsto que el primer edil comparezca a mediodía en rueda de prensa para valorar esta nueva incidencia y actualizar el estado de las reparaciones. Mientras tanto, el malestar crece en una villa que vive con resignación lo que ya muchos califican de "cortes sistemáticos".