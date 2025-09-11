El Ayuntamiento de Los Barrios renueva el alumbrado público de la urbanización de Guadacorte

El Ayuntamiento de Los Barrios, a través de la empresa de mantenimiento Sitelec, ha renovado parte del alumbrado público de la urbanización de Guacorte tras unos trabajos que han reparado parte de las instalaciones de los puntos de luz y la línea eléctrica.

Los trabajos se han concentrado en la calle Las Alondras y sus zonas adyacentes. El objetivo principal de las obras ha sido resolver los problemas de iluminación existentes en el entorno, ya que algunos puntos de luz estaban ubicados en terrenos privados y se habían producido averías en la red, según ha detallado el ayuntamiento.

La intervención desarrollada ha consistido en la instalación de una nueva línea de distribución y la colocación de nuevos puntos de luz en la calle Las Alondras y sus calles colindantes. Anteriormente, la iluminación en este área era provisional, con proyectores. Para ello, se ha renovado la canalización, que se encontraba deteriorada y superficial.

La obra ha incluido la realización de una zanja de 40x60 centímetros, la instalación de un tubo de 90 centímetros de diámetro y la reposición del pavimento. Cada nuevo punto de luz consta de una columna de tres metros de altura con cimentación de 50x50x90 centímetros y una luminaria de estilo "Villa" con una lámpara de 70 vatios y equipo electrónico. Los nuevos puntos de luz han sido ubicados tras una visita al terreno con personal municipal.

Además, se ha resuelto una avería en el tramo entre la calle Jilgueros y el cruce con la calle Vencejos. Esta avería había obligado a instalar un sistema de iluminación aéreo provisional. Para solucionarlo, se ha creado una nueva zanja con tubería de 90 centímetros de diámetro y arquetas registrables para facilitar futuras inspecciones.

El presupuesto inicial de esta actuación, que ha sido ejecutada por Sitelec, empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento del alumbrado público, ha sido de 39.052,99 euros. Según ha apuntado el consistorio, esta intervención mejora la seguridad y la visibilidad de los vecinos de Guadacorte y garantiza la eficiencia del servicio de alumbrado público en la zona.