Dos bares del Campo de Gibraltar, entre los mejores sitios para comer tortilla de patatas en Cádiz

La tortilla de patatas es uno de esos clásicos que nunca falla en la barra de un bar. Puede parecer sencilla, pero lograr que quede jugosa, en su punto de sal y con ese color dorado que abre el apetito es todo un arte. El portal gastronómico Cosas de comé ha recorrido la provincia de Cádiz para señalar los lugares donde mejor se domina esta receta y, entre ellos, dos bares del Campo de Gibraltar han logrado hacerse un hueco en la lista.

En Los Barrios, el bar Sevilla se lleva los aplausos gracias a su mollete de tortilla. Preparada cada mañana con huevos frescos, patatas, pimientos y cebolla, la tortilla se sirve caliente y con la jugosidad justa. La familia Ortega-Rodríguez, al frente del local, cuida hasta el pan: el mollete llega del obrador Nuestra Señora de Los Remedios, del propio municipio. “La clave es que la hacemos a diario, nunca se sirve una tortilla de otro día”, explica Maribel Rodríguez. El resultado es un desayuno que ya se ha convertido en seña de identidad, a un precio de 3,50 euros.

En Algeciras, el protagonista es el bar El Llamador, donde Enrique Galdeano ha convertido la tortilla en un juego de sorpresas. Cada jornada prepara una con un relleno distinto: desde pollo asado o calabacín hasta atrevimientos como el pulpo a la gallega. Las cuñas se sirven en bollo o mollete de la panadería Escalona y se anuncian incluso en redes sociales, despertando expectación entre los clientes habituales. El precio: 2 euros.

Más allá de esta selección, Cosas de comé recuerda algunas recetas históricas que forman parte de la memoria gastronómica de la provincia: el mítico tortillón de La Gallega en San Fernando, la tortilla de berenjenas y queso de El Fillo en Puerto Real o la tortilla mixta del bar Manolo en Olvera.

Con cebolla o sin ella, más cuajada o con rellenos sorprendentes, la tortilla de patatas sigue siendo una tapa democrática y versátil. Y en el Campo de Gibraltar, al menos dos bares la elevan a la categoría de visita obligada.