Los Barrios concede 181 ayudas económicas para familias vulnerables durante la Navidad

El Ayuntamiento de Los Barrios ha concedido 181 ayudas económicas para familias vulnerables con importes que van desde los 120 a los 300 euros por unidad familiar y que pretenden ayudar en el inminente periodo navideño. La cuantía de las ayudas depende de la situación socioeconómica y del número de miembros de cada hogar beneficiario. Estas aportaciones están orientadas tanto a cubrir necesidades básicas de alimentación como a garantizar la adquisición de juguetes para la festividad de los Reyes Magos.

Solo dos expedientes se han desestimado por el departamento de Servicios Sociales, que dirige Carlos Torres, por tratarse de solicitudes que no cumplían con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

La delegación de Servicios Sociales destaca el esfuerzo realizado para agilizar la tramitación de los expedientes, permitiendo que el apoyo económico llegue a tiempo a los hogares que más lo necesitan. "Esta medida refuerza el compromiso del equipo de gobierno con la atención social y el bienestar de los vecinos en situación de vulnerabilidad", según el departamento municipal.