Gañán y Alcaudón, los astados de la vuelta de los encierros del Toro Embolao en Los Barrios

Los astados Gañán y Alcaudón serán los protagonistas principales de la vuelta de la festividad del Toro Embolao a Los Barrios, cuya celebración está prevista para los días 16 y 17 de abril. Serán los toros de sendos encierros en un evento que contará con otras citas a lo largo del segundo y último fin de semana de la Semana Santa.

El alcalde barreño, Miguel Alconchel, el concejal de Festejos, Daniel Pérez Cumbre, y el presidente de la Peña Toro Embolao, Joaquín Gil, han presentado este martes el cartel y todos los detalles de esta festividad que vuelve tras la edición de 2019, la última celebrada antes de la pandemia. Además, se trata de la cuadragésima edición.

El evento tendrá como una de sus principales novedades el cambio del recorrido de los encierros ante la situación de la plaza de toros, cerrada por obras. “Este año los toros se soltarán desde la rotonda de la Montera, recorrerán la Avenida Carlos Cano, la rotonda del Escudo de la Villa y finalizarán su recorrido en la calle Padre Dámaso, donde cada toro estará un tiempo aproximado de 45 minutos”, ha detallado el presidente de la peña Joaquín Gil.

El recorrido, por tanto, será a la inversa y el animal llegará hasta el punto de la calle en el que habitualmente se sitúa el cajón de suelta.

El primer encierro será el sábado 16 de abril a las 17:00 y se soltará un toro, de nombre Gañán con el hierro de la ganadería de El Torero. El segundo encierro será a las 18:00h con la suelta de un eral (becerro).

Ese mismo sábado, a partir de las 19:00 se celebrará la tradicional verbena popular del Toro Embolao en la explanada de la plaza de toros.

El domingo 17 se vivirá una nueva jornada de encierros. El primero será a las 11:00 con la suelta del toro Alcaudón. El segundo encierro será a las 12:00 con la suelta de un utrero (un macho vacuno de menor tamaño).

También este año los más pequeños tendrán su protagonismo el domingo con el encierro infantil con carretones y juegos. A todos los niños se les hará entrega de un diploma.

La fiesta finalizará a las 17:.00 con un concierto del grupo local Potajito Flamenko.

Alconchel ha agradecido a todas las partes implicadas en la organización de la fiesta, “desde todas las delegaciones municipales, en especial a Festejos, hasta la propia peña del Toro Embolao. Este año hecho un esfuerzo mayor debido a que no podíamos utilizar la plaza, pero seguro que vamos a vivir una gran fiesta popular y arraigada en nuestro pueblo que cumple 40 años”.

En su intervención, el alcalde barreño ha explicado los motivos de no poder celebrarse este año la fiesta en el coso. “La plaza es ahora un centro de trabajo y por ello no podemos acceder hasta que Diputación no resuelva el contrato”.

“Desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible para que las obras de plaza de toros finalicen lo antes posible. En cuanto este procedimiento administrativo finalice, el Ayuntamiento recuperará el control de la plaza e iniciará un proyecto nuevo para terminar las obras”, ha aclarado el alcalde.

Alconchel ha matizado que “no me considero un alcalde antitaurino y que vaya en contra de esta fiesta, de hecho, desde mi equipo de gobierno apoyamos esta fiesta y la potenciamos. Y reitero, que nuestra intención es finalizar las obras de la plaza y ponerla en valor para que vuelvan los festejos taurinos a nuestro municipio”.