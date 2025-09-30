Arcgisa pide la licencia para cambiar varias tuberías en Los Barrios tras el ultimátum del alcalde

La empresa pública Arcgisa ha solicitado este martes, 30 de septiembre, la licencia de obra necesaria para acometer una de las actuaciones pendientes en el municipio de Los Barrios, tras el ultimátum lanzado por el alcalde, Miguel Alconchel, el pasado 8 de septiembre. En aquella ocasión, y tras nuevas roturas en la red de abastecimiento, el regidor advirtió a la compañía que, si no comenzaban los trabajos antes del 1 de octubre, no volverían a acometer ninguna obra en la Villa y sería el propio Ayuntamiento quien asumiera la situación.

Este primer proyecto que ejecutará Arcgisa, supone una inversión de 193.103,61 euros y contempla la sustitución de la tubería de abastecimiento en las calles Jacintos y Pinsapos. Según ha explicado Alconchel, se trata de uno de los tramos que más incidencias ha generado en los últimos meses, por lo que la intervención ha sido declarada de emergencia.

La obra permitirá mejorar la red troncal de abastecimiento y reducir tanto los cortes de agua como las averías provocadas por las constantes roturas. Tras esta primera fase, está previsto continuar con la sustitución de la red completa en la localidad, que arrastra décadas de falta de renovación.

"Con el inicio de esta obra, demostramos que estamos del lado de los vecinos, con responsabilidad y buscando los recursos necesarios y adecuados que los vecinos y vecinas se merecen. Este es un camino largo de recorrer porque estamos hablando de una red que lleva décadas sin tocarse, pero estamos en el objetivo de mejorar todas las deficiencias del servicio", ha explicado el alcalde.