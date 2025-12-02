El aparatoso accidente de un camión cisterna colapsa la A-7 en Los Barrios

La autovía A-7, de nuevo colapsada en hora punta. Un aparatoso accidente de tráfico sufrido por un camión cisterna a las 14:15 de este martes ha provocado fuertes retenciones de más de tres kilómetros en la circulación en ambos sentidos a su paso por el término municipal de Los Barrios.

El siniestro se ha registrado en el kilometro 1.114 en sentido Málaga, cuando el camión cisterna, que cargaba mercancías no peligrosas, ha impactado contra la mediana. La cabeza tractora ha quedado desencajada y volcada, si bien el conductor ha resultado ileso. El remolque no ha sufrido daños, si bien se ha quedado ocupando el carril izquierdo, según el 112.

Al lugar se han desplazado dotaciones del parque de bomberos de Los Barrios, 061, mantenimiento de carreteras y de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación. Dado el estado en el que ha quedado la cabeza tractora, será necesario utilizar otra tractora para mover la cisterna.

Los bomberos han contenido una leve fuga del carburante del camión empleando yeso para neutralizar el combustible, sin que la situación haya revestido gravedad.